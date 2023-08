"Sprzeczka o dziewczynę", cios maczetą i tymczasowy areszt

Policjanci dostali zgłoszenie o rannym mężczyźnie, którego napastnik uderzył maczetą. Wcześniej miał on też grozić byłej partnerce. 24-latek został zatrzymany, a w jego mieszkaniu znaleziono dokumenty innych osób. Został tymczasowo aresztowany.

- Ze wstępnych informacji wynikało, że pomiędzy mężczyznami doszło do sprzeczki o dziewczynę. W końcu jeden z nich zadał cios maczetą drugiemu i uciekł – informuje w komunikacie nadkom. Marta Sulowska, oficer prasowa wolskiej policji.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania. Ustalili, że mężczyzna przebywa na Pradze Południe. Początkowo 24-latek nie chciał otworzyć drzwi, ale gdy na miejscu pojawiła się straż pożarna, policjanci weszli do lokalu i zatrzymali go. Przeszukali też mieszkanie i znaleźli kilka dokumentów należących do innych osób.