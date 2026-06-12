Wola Zaparkowany samochód, w środku... koń i gołębie. Właściciel z zarzutami Oprac. Dariusz Gałązka |

Koń był zamknięty w bagażniku auta Źródło wideo: Kontakt24 / Julia Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Julia

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Informację oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24. Do redakcji zgłosiła się pani Julia, która w piątek przed godziną 16 zauważyła samochód zaparkowany przy ulicy Kolejowej 51, w którego bagażniku zamknięty był koń.

- To najprawdopodobniej kucyk albo młody koń. Ma w środku siano. Samochód wygląda, jakby rozbił się na słupie. W środku jest pełno rzeczy. Musieliśmy się włamać do tego auta, żeby zwierzę przeżyło. Przynieśliśmy mu wodę. Znaleźliśmy tam także dwa gołębie - zrelacjonowała, dodając, że zawiadomiła policję.

Zdarzenie w Warszawie Zdarzenie w Warszawie Źródło: Kontakt24 / Julia Zdarzenie w Warszawie Źródło: Kontakt24 / Julia

Pani Julia przekazała później (przed 18), że wciąż czeka na przyjazd policji, ale właściciel pojazdu pojawił się na miejscu. Według jej relacji, zachowywał się on agresywnie wobec zebranych tam osób, siłą wypchnął konia z auta i chciał odjechać, ale skończyło mu się paliwo.

O zdarzenie zapytaliśmy Komendę Stołeczną Policji.

- Zgłoszenie wpłynęło przed godziną 16. Według niego w pojeździe, który stoi przy ulicy Kolejowej znajduje się zwierzę. Nie mamy informacji o uszkodzeniu tego pojazdu. Funkcjonariusze są na miejscu i wykonują czynności w niezbędnym zakresie - przekazała nam po 19 podkomisarz Monika Kaczyńska z KSP.

Kierowca twierdzi, że poszedł szukać pomocy

Na ulicy Kolejowej był reporter TVN24 Michał Gołębiowski, któremu przed 19 udało się porozmawiać z właścicielem samochodu.

- Mężczyzna powiedział, że jest właścicielem tych zwierząt i wraca z Krynicy Morskiej, gdzie kucyk przewoził dzieci jako atrakcja turystyczna. Auto mu się zepsuło i zaczął dzwonić, szukając w okolicy pomocy. W jego argumentacji - nie miał innego wyjścia, jak zostawić zwierzę i szukać mechanika. Twierdzi że nie było go maksymalnie półtorej godziny (świadkowie mówili o kilku godzinach - red.), ale zostawił kucykowi w aucie siano - relacjonuje Gołębiowski.

Reporter przekazał, że mężczyzna rozmawiał już z policją. Twierdził on, że czeka na znajomego, który ma podstawić przyczepę.

Policyjne postępowanie

Policjanci ustalają między innymi, jak długo zwierzęta przebywały w pojeździe. Przesłuchiwani są świadkowie.

- Policjanci prowadzą postępowanie w kierunku ustawy o ochronie zwierząt. Mężczyzna został w piątek zatrzymany - poinformowała w sobotę Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

Przewożenie zwierząt w warunkach, które powodują ich cierpienie lub narażają na stres (np. w ciasnym bagażniku) może być zakwalifikowane jako czyn z ustawy o ochronie o zwierząt zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności, a nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.

Właściciel z zarzutami

Jak poinformowała policja mężczyzna usłyszał w sobotę zarzuty. Przedstawiono je z ustawy o ochronie zwierząt. - Dotyczą nieprawidłowego przewożenia zwierząt oraz utrzymania zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowych - przekazała w niedzielę Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

OGLĄDAJ: TVN24