Wola Samochód niemal w centrum miasta, w bagażniku zamknięty... koń Oprac. Dariusz Gałązka |

Sądy pobłażliwe dla oprawców zwierząt (wideo archiwalne z 2022 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Julia

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Informację oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Do redakcji zgłosiła się pani Julia, która zauważyła samochód zaparkowany przy ulicy Kolejowej 51, w którego bagażniku zamknięty jest koń.

- To najprawdopodobniej kucyk albo młody koń. Ma w środku siano. Samochód wygląda, jakby rozbił się na słupie. W środku jest pełno rzeczy. Musieliśmy się włamać do tego auta, żeby zwierzę przeżyło. Przynieśliśmy mu wodę. Znaleźliśmy tam także dwa gołębie - zrelacjonowała.

Zdarzenie w Warszawie Zdarzenie w Warszawie Źródło: Kontakt24 / Julia Zdarzenie w Warszawie Źródło: Kontakt24 / Julia

Pani Julia przyznała, że oczekiwanie na służby trwa już około dwóch godzin.

O zdarzenie zapytaliśmy Komendę Stołeczną Policji.

- Zgłoszenie wpłynęło przed godziną 16. Według niego w pojeździe, który stoi przy ulicy Kolejowej znajduje się zwierzę. Nie mamy informacji o uszkodzeniu tego pojazdu. Funkcjonariusze są w drodze na miejsce - przekazała nam krótko po godzinie 18 podkomisarz Monika Kaczyńska z KSP.

Nieco później pani Julia przekazała, że właściciel pojazdu pojawił się na miejscu zdarzenia. Według jej relacji, mężczyzna miał wypchnąć konia na zewnątrz i chciał odjechać, ale skończyło mu się paliwo i nie może.

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