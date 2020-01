Radny administrował hejterską stroną? "Wycofałem się z grupy moderującej"

Kim jest Kamil Giemza?

Informację o tym, że Giemza zarządza profilem wyśmiewającym rowerzystów oraz zwolenników zrównoważonej mobilności przekazano również na profilu "Wola Mieszkańców" na Facebooku. "Autorzy tego fanpage'a wyśmiewają też działania Miasta mające służyć poprawie bezpieczeństwa na stołecznych drogach. Co na to przedstawiciele Platforma Obywatelska Warszawa i Platforma Obywatelska WOLA? Co na to Marcin Kierwiński, Jarosław Szostakowski, Poseł Michał Szczerba, którzy tak walczą z hejtem w internecie?" - pytają administratorzy profilu Wola Mieszkańców.

"ROWĘ to pojazd jako rzecze ZDM"

Są też odniesienie do konkretnych zdarzeń. "ROWĘ to pojazd jako rzecze ZDM, dlatego gdy rowęrzysta ćwiczył SLALOM GIBANT to policja, która rozpoznała w tych rowęrę pojazdy dokonała kontroli niczym wobec blachosmogów i co się okazało!!!! Jeden ROWĘ miał 4,1 promila a drugi miał OKOŁO 1 promila, więc mogło być nawet 2 promile jeżeli koło ma 1. Razem mieli około 5,1-6,1 promili na 4 koła i nie chcieli zagrać w KĘTA!" - brzmi komentarz na profilu do jednego ze zdarzeń w pobliżu miejscowości Kęty