Wyremontowana poradnia psychiatryczna nie może przyjmować dzieci i młodzieży

Wolscy urzędnicy poinformowali w przesłanym mediom komunikacie, że remont pawilonu 6. przeznaczonego na potrzeby poradni zakończył się na początku roku. Za modernizację miasto zapłaciło 200 tysięcy złotych, ale placówka wciąż pozostaje pusta. - Zwróciłem się do Narodowego Funduszu Zdrowia o pilne rozpisanie konkursu, tak by wolska placówka mogła jak najszybciej świadczyć pomoc pacjentom – poinformował cytowany w komunikacie burmistrz dzielnicy Krzysztof Strzałkowski.

"Nie da się przeprowadzić postępowań konkursowych zdalnie"

Zlikwidowany oddział psychiatryczny w WUM

Do tej sprawy odniosło się już Ministerstwo Zdrowia w wyjaśnieniach dla Rzecznika Praw Obywatelskich. W piśmie do RPO Adama Bodnara wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski poinformował, że oddział został wyznaczony jako oddział przeznaczony dla pacjentów poniżej 16. roku życia, którzy wymagają hospitalizacji psychiatrycznej i mają podejrzenie lub potwierdzenie zakażenia koronawirusem. Ma on pełnić tę funkcję od 9 listopada 2020 roku do 31 maja 2021 roku.