Prawie 50 kilogramów tytoniu bez akcyzy. "Towar miał trafić na bazar, 56-latek usłyszał zarzut"

56-latek został zatrzymany w chwili, kiedy tytoń bez akcyzy miał trafić na bazar - przekazała wolska policja. Mężczyźnie grozi nawet do trzech lat więzienia.

Sprawą zajęli się policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą z wolskiej komendy.

Jak podają funkcjonariusze, 56-latek został przyłapany na gorącym uczynku, zatrzymany i doprowadzony do komendy. "Policjanci zabezpieczyli niemalże 50 kg tytoniu oraz pieniądze na poczet przyszłych kar i grzywien" - poinformowała dalej wolska policja.

"Podejrzany usłyszał zarzut przechowywania wyrobów tytoniowych. Straty poniesione przez Skarb Państwa z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego sięgają ponad 40 tysięcy złotych. Przestępstwo to podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat trzech, albo obu tym karom łącznie" - podsumowała policja.