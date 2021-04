"Miała wykorzystać krytyczną sytuację życiową jednej z kobiet i zmusić do prostytucji"

Udostępniali lokal, publikowali anonse na portalach internetowych, udzielali informacji o świadczonych usługach oraz osobiście przyjmowali zgłoszenia telefoniczne. Tak według policji działali 27-letnia kobieta i 40-letni mężczyzna. Są podejrzani o czerpania korzyści z nierządu oraz nakłanianie do uprawiania prostytucji.

- Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu wolskiej komendy pracowali nad sprawą związaną z ułatwianiem i czerpaniem korzyści finansowej z uprawiania nierządu – informuje Marta Sulowska, rzeczniczka wolskiej policji.

Co ustalili policjanci?

- Okazało się również, że zatrzymany mężczyzna udzielał narkotyków dla jednej z kobiet, natomiast zatrzymana 27-latka miała wykorzystać krytyczną sytuację życiową jednej z nich i zmusić w ten sposób do prostytucji, miała również pozbawić ją wolności – opisuje policjantka.

Oboje zostali doprowadzeni do wolskiej komendy. Usłyszeli zarzuty dotyczące czerpania korzyści z nierządu oraz nakłaniania do uprawiania prostytucji. Mężczyzna odpowie jeszcze za udostępnianie narkotyków, natomiast kobieta za zmuszanie do prostytucji i pozbawienie wolności.