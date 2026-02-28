Pobicie na stacji paliw, alarm w komendzie. Trzy osoby zatrzymane

Pobicie na stacji paliw, trzy osoby zatrzymane Źródło: KSP/X

W związku z tym zdarzeniem komendant rejonowy policji z warszawskiej Woli ogłosił alarm dla podległych mu policjantów.

"Praca operacyjna policjantów pionu kryminalnego z warszawskiej Woli przy współpracy z policjantami z innych wydziałów podległych Komendzie Stołecznej Policji oraz Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, doprowadziła do zatrzymania trzech mężczyzn mających związek z tym zdarzeniem" - podała w komunikacie na X stołeczna policja.

To obywatele Tadżykistanu w wieku od 25 do 36 lat. Do sprawy został zabezpieczony pojazd, którym poruszali się sprawcy, a także narzędzie, którym dokonano ciężkiego uszkodzenia ciała.

Jeden z zatrzymanych w sprawie pobicia na stacji paliw Źródło: KSP/X

Tym przedmiotem został pobity mężczyzna na stacji paliw Źródło: KSP/X

"Czynności w toku" – dodano.

W nocy na jednej ze stacji paliw na warszawskiej Woli doszło do pobicia 36-letniego obywatela Tadżykistanu, w wyniku którego mężczyzna z urazem głowy został przewieziony do szpitala, i objęty pomocą medyczną.



Miejski Reporter podał, że na stacji paliw doszło do bójki pomiędzy dwiema grupami obcokrajowców. Napastnicy mieli też zdemolować zaparkowany w pobliżu samochód marki Lexus. Uciekli przed przyjazdem służb.

