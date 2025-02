Posłuchaj Wstrzymaj "Bardzo liczymy, że uda się tablicę uratować" Źródło: TVN24

76-latka podejrzana o oblanie tablicy Tchorka brązową cieczą nie poniesienie odpowiedzialności. Prokuratura umorzyła postępowanie ze względu na niepoczytalność podejrzanej.

O umorzeniu śledztwa w sprawie zniszczenia tablicy Tchorka poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba

Przypomniał, że do zdarzenia doszło 5 sierpnia 2024 r. - Podejrzana po wyjściu z domu, udała się w miejsce, gdzie usytuowany jest pomnik autorstwa Karola Tchorka upamiętniający miejsce kaźni Polaków podczas II Wojny Światowej przy ul. Wolskiej 55 w Warszawie i o godz. 21.49 oblała pomnik nieustaloną substancją koloru brązowego, którą wylała z trzymanego w ręku naczynia, po czym oddaliła się z miejsca zdarzenia, udając się z powrotem do miejsca zamieszkania - przekazał prokurator Skiba.

76-latka została zatrzymana przez policję następnego dnia.

"Podejrzana miała w czasie czynu zniesioną poczytalność"

Prokurator Skiba wskazał, że 6 sierpnia pomnik został oczyszczony przy zastosowaniu specjalistycznych preparatów. Koszt tych prac wyceniono na 1500 złotych. - Jak wynika z pisma z dnia 20 sierpnia 2024 r. Zastępcy Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy, umycie monumentu usunęło wszystkie zabrudzenia i nie ma obecnie konieczności przeprowadzania dalszych prac konserwatorskich - wyjaśnił Skiba.

- Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i wyjaśniła, że oblała pomnik i jest gotowa ponieść konsekwencję. W toku postępowania uzyskano opinie sądowo - psychiatryczną, z której wynika że podejrzana miała w czasie czynu zniesioną poczytalność - poinformował prokurator.

Dodał też, że wolska prokuratura zawnioskowała o zastosowanie wobec podejrzanej środka zabezpieczającego w postaci terapii psychiatrycznej w poradni zdrowia psychicznego w formie ambulatoryjnej.

Zniszczony pomnik na Woli Źródło: Urząd dzielnicy Wola

Miejsce pamięci

Tablica autorstwa Karola Tchorka, która został wówczas zdewastowana, zlokalizowana jest na ul. Wolskiej przy skrzyżowaniu z ul. Płocką. Upamiętnia ofiary masowych egzekucji przeprowadzanych przez Niemców na terenie dawnej fabryki Ursus. Jest jedną z wielu pamiątkowych tablic w Warszawie upamiętniających miejsca walk i egzekucji z czasów II wojny światowej.

Rzeź mieszkańców stołecznej Woli trwała od 5 do 7 sierpnia 1944 r. W masowych egzekucjach zginęło - według różnych szacunków - od 40 do 60 tys. mieszkańców dzielnicy. Ludność była rozstrzeliwana, a ciała zabitych palono. Eksterminacja na dużą skalę zakończyła się 7 sierpnia, jednak w mniejszym stopniu trwała aż do 12 sierpnia, kiedy dowodzący operacją tłumienia Powstania Warszawskiego gen. Erich von dem Bach-Zelewski wydał zakaz mordowania ludności cywilnej.

Po wojnie żaden z wykonawców tej zbrodni nie poniósł odpowiedzialności. Przez wiele lat zbrodnie popełnione na Woli nie były dostatecznie upamiętnione. Dopiero w 2004 r. odsłonięto pomnik Ofiar Rzezi Woli na skwerze przy rozwidleniu alei "Solidarności" i ulicy Leszno, który nazywany jest pomnikiem 50 Tysięcy. W roku 2010 Rada Warszawy ustanowiła 5 sierpnia Dniem Pamięci Mieszkańców Woli.