Opowiedzieli zdjęciami o swojej Warszawie. "Po polsku, ale z obcym akcentem"

Fotografia może być sposobem na oswajanie się z nowym miejscem zamieszkania i sposobem na poznawanie sąsiadów. Udowodnili to uczestnicy warsztatów "Nowi warszawiacy. Nowe warszawianki".

W kwietniu ubiegłego roku fotografka ze Sputnik Photos rozpoczęła cykl warsztatów zatytułowanych "Nowi warszawiacy. Nowe warszawianki" skierowanych do migrantek i migrantów, którzy swój dom znaleźli właśnie w Warszawie.

"Znalazłem sposób na integrację"

- Projekt zainspirował uczestników warsztatów do tego, aby zapukać do drzwi sąsiadów. Dla osób, które nie pochodzą stąd, które mówią po polsku, ale z obcym akcentem, jest to przekroczenie jakiejś granicy – tłumaczy Gembara.