Dom na Woli okradziony. Zauważyli, jak ktoś w kominiarce, z pełną torbą przechodzi przez ogrodzenie

Ruszył proces w sprawie pisarza Jakuba Żulczyka, oskarżonego o znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy, poprzez nazwanie go "debilem" we wpisie w mediach społecznościowych. Oskarżony nie przyznał się do winy. Jak tłumaczył, jego komentarz miał być wyrazem krytyki i niepokoju. Mężczyzna chciał, by jak najwięcej ludzi zobaczyło "nieprawidłowość myślenia prezydenta". Obrona wnioskuje o wezwanie głowy państwa na świadka podczas kolejnej rozprawy.