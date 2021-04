Konserwator nałożył grzywnę na właściciela zabytkowej czynszówki na Woli

50 tysięcy złotych musi zapłacić właściciel zabytkowej kamienicy przy Łuckiej 8. Wojewódzki konserwator nałożył na niego najwyższą z przewidzianych prawem kar w takiej sytuacji. - Jej celem jest przymuszenie właściciela do zabezpieczenia budynku ze względu na zagrożenie zniszczeniem tego zabytku - wyjaśnił konserwator.

Kamienica Adama Włodawera to jeden z pierwszych domów czynszowych na obszarze historycznej Woli. Jest zabytkiem już przeszło od 28 lat. Przetrwała II wojnę światową, ale w 2015 część budynku strawiła seria pożarów . Sprawców nigdy nie ujęto. W 2016 roku od spadkobierców przejął ją prywatny inwestor, ale kamienica cały czas niszczeje. Zarówno konserwator zabytków, jak i władze Woli upominały się o zabezpieczenie budynku, ale bez skutku.

Na początku tygodnia Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Jakub Lewicki poinformował o nałożeniu grzywny na właściciela kamienicy. "Profesor Jakub Lewicki Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nałożył na właściciela budynku przy ul. Łuckiej 8 w Warszawie kolejną maksymalną grzywnę w wysokości 50 000 zł. Jej celem jest przymuszenia właściciela do zabezpieczenia budynku ze względu na zagrożenie zniszczeniem tego zabytku" - czytamy w komunikacie na Facebooku.

Konserwator zwrócił przy tym uwagę, że to najwyższa grzywna przewidziana prawem w tej sytuacji. "Jeśli w dalszym ciągu obowiązek nie zostanie wykonany, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków będzie zmuszony do dalszego kontynuowania postępowania egzekucyjnego m. in. wymierzenia kolejnych grzywien" - zapowiedział MWKZ.