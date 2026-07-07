Wola Kokaina z Hiszpanii, akcja w Warszawie Oprac. Grzegorz Popławski |

W aucie mieli 10 kilogramów kokainy (bez dźwięku) Źródło wideo: Policja Warszawa Wola Źródło zdj. gł.: Policja Warszawa Wola

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"Kiedy policjanci potwierdzili, że wytypowany samochód zmierza w kierunku polskiej granicy, zorganizowali działania. Przejazd był monitorowany od momentu przekroczenia granicy niemiecko-polskiej, aż do Warszawy. W stolicy policjanci dokonali dynamicznego zatrzymania dwóch mężczyzn w wieku 48 i 46 lat" - informuje w komunikacie nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji.

Kokaina w skrytkach

Podczas przeszukania policjanci znaleźli w aucie specjalnie przygotowane skrytki. W ich wnętrzu ukrytych było ponad 10 hermetycznie zamkniętych paczek zawierających sprasowaną, skrystalizowaną substancję. Badania laboratoryjne potwierdziły, że jest to kokaina o łącznej wadze przekraczającej 10 kilogramów. Jej czarnorynkowa wartość to blisko trzy miliony złotych.

Przemycali kokainę Narkotyki były w hermetycznych opakowaniach Źródło zdjęcia: Policja Warszawa Wola W samochodzie było 10 kilogramów kokainy Źródło zdjęcia: Policja Warszawa Wola Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani Źródło zdjęcia: Policja Warszawa Wola Narkotyki ukryte były w aucie Źródło zdjęcia: Policja Warszawa Wola W aucie były specjalne skrytki na narkotyki Źródło zdjęcia: Policja Warszawa Wola 48-latek i 46-latek przemycali kokainę Źródło zdjęcia: Policja Warszawa Wola

Poszukiwani i notowani

"Policjanci przeszukali także miejsca zamieszkania zatrzymanych mężczyzn. W mieszkaniu 48-latka znaleźli blisko 50 gramów kokainy, a także telefony komórkowe służące do koordynacji przestępczego procederu. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że narkotyki przemycono z Hiszpanii. Obaj mężczyźni byli poszukiwani i notowani za różne przestępstwa, przebywali wcześniej w zakładzie karnym" - dodaje nadkom. Marta Sulowska.

Zarzuty i areszty

Zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznych ilości środków odurzających w postaci kokainy. Grozi za to od trzech do 20 lat więzienia.

48-latek odpowie też za posiadanie narkotyków, za co grozi do trzech lat więzienia.

Obaj zostali tymczasowo aresztowani.

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