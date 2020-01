Jedna osoba raniona nożem po awanturze przy Płockiej

We wtorek wieczorem na Woli doszło do awantury domowej. Jak podaje policja, w bloku przy Płockiej jedna osoba została raniona nożem.

O zdarzeniu poinformował najpierw reporter tvnwarszawa.pl Lech Marcinczak, który był na miejscu. - Do awantury doszło przy Płockiej 5. Nieprzytomna kobieta z ranami kłutymi została przewieziona karetką do szpitala - relacjonował. - Mężczyzna z ranami ręki został w domu - mówił dalej.

Policja potwierdziła w środę rano, że jedna osoba została ranna. - We wtorek około godziny 21 doszło do awantury domowej, w wyniku której jedna osoba została raniona nożem - mówi Marta Sulowska, rzeczniczka wolskiej policji. - To wstępne ustalenia, policjanci prowadzą czynności w tej sprawie - dodaje.