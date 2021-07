Areszt i zarzuty za usiłowanie zabójstwa. Zadał sąsiadowi trzy ciosy nożem w okolicy klatki piersiowej i brzucha

Wolscy policjanci zatrzymali 62-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Z wstępnych ustaleń śledczych wynika, że pomiędzy mężczyznami doszło do awantury. Jak informuje rzeczniczka tamtejszej komendy, 62-latek zadał trzykrotnie cios nożem w okolicy klatki piersiowej i brzucha pokrzywdzonemu, powodując obrażenia ciała, które zagrażały jego życiu.

Dodaje, że ze wstępnych ustaleń wynika, że pomiędzy mężczyznami doszło do awantury. - Chodziło o konflikt sąsiedzki - precyzuje policjantka. - W pewnym momencie mężczyzna zadał cios nożem pokrzywdzonemu i wrócił do mieszkania. Zaniepokojeni sąsiedzi wezwali policję. Badanie alkomatem wykazało, że miał on dwa promile alkoholu w organizmie - wyjaśnia.