Wielkanocne śniadanie dla samotnych i potrzebujących. "Kiedy ich zapraszamy wkracza radość i nadzieja"

W ten świąteczny czas nikt nie powinien być sam. Wie o tym Mikołaj Rykowski z fundacji Wolne Miejsce. – To jest czas spotkania człowieka z drugim człowiekiem. My jako fundacja robimy takie wydarzenia świąteczne w sam dzień świąteczny – to jest bardzo ważne – nie przed – zaznaczył w rozmowie z reporterem TVN24 Sebastianem Napierajem.