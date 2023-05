Za noc "na Kolskiej" tyle co za dobry hotel. Radni planują podwyżkę za pobyt w izbie wytrzeźwień

Przeciętny koszt pobytu to prawie 600 złotych

Przypomnijmy: w obowiązującej dotąd uchwale Rady Warszawy z 2022 roku zapisano kwotę 343 zł . Co oznacza, że po podwyżce pobyt na Kolskiej wzrośnie o 50 złotych. Z kolei w 2021 roku opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień wynosiła 326 złotych.

Podwyżka to i tak mniej od kosztów, które wyliczyli za ubiegły rok urzędnicy. "Przeciętne koszty pobytu osoby doprowadzonej do wytrzeźwienia i przyjętej do Działu Izba Wytrzeźwień w roku 2022 ukształtowały się na poziomie kwoty 591,10 zł" - wskazano dalej w uzasadnieniu uchwały.