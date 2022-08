W weekend 30 km/h na węźle trasy S8. Będą też utrudnienia na Chodeckiej

Prace w alei Prymasa Tysiąclecia będzie prowadziła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Rozpoczną się one w piątek około godziny 23.00 i potrwają do poniedziałku do godziny 5.00. Nowa nawierzchnia będzie układana na obu jezdniach na odcinku pomiędzy przystankiem Lasek na Kole, a rozjazdem na Bemowo w jedną stronę, a zjazdem z Bielan w drugą.