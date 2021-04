W tym miejscu znaleziono Archiwum Ringelbluma. Kubik odsłonięty

W ten sposób Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny wraz ze Stacją Muranów w symboliczny sposób uhonorował grupę Oneg Szabat, która przyczyniła się do ukrycia bezcennego zbioru, czyli właśnie Archiwum Ringenbluma.

Kubik odsłonięto na skwerze przy Nowolipki 28 - w miejscu odnalezienia Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Głównym elementem instalacji jest kopia strony z pamiętnika Dawida Grabera, która wyłania się z pustki. To na niej młody członek grupy Oneg Szabat zapisał w sierpniu 1942 roku swoje wezwania do świata: "To, czego nie mogliśmy wykrzyczeć przed światem, zakopaliśmy pod ziemią". Dokumenty ukryto w piwnicy dawnej szkoły, która wówczas znajdowała się pod adresem Nowolipki 68.