Wola Błażej Król i goście w Parku Wolności. Premierowy koncert Oprac. Katarzyna Kędra |

Błażej Król o płycie "Łączy nas..." Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Wydarzeniem, które rozpocznie tegoroczne obchody rocznicy zrywu będzie premiera albumu "Łączy nas..." muzyka i kompozytora Błażeja Króla. Płyta zostanie zaprezentowana podczas sobotniego koncertu "Błażej Król i goście" w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego, który rozpocznie się o godz. 21. Wśród gości biorących udział w projekcie znaleźli się Daria ze Śląska i Andrzej Piaseczny.

Koncert będzie transmitowany w TVN24 i na TVN24+.

Wydarzenia z 1944 roku okiem gościa

Na albumie jest 12 utworów nawiązujących do wydarzeń z sierpnia i września 1944 r. Zabiera on słuchacza do epicentrum wydarzeń - do człowieka w sytuacji zagrożenia i na progu decyzji. Podczas konferencji prasowej poświęconej programowi obchodów zrywu artysta zaznaczył, że sam nie pochodzi z Warszawy, rzadko tu bywa i płyta jest rodzajem spojrzenia na wydarzenia z 1944 roku okiem gościa, którym jest. Przyznał także, że odczuwał strach czy odnajdzie się w tak "poważnym, bardzo mocnym temacie".

- A też nie znoszę romantyzowania wojny, ale po spotkaniu z panem dyrektorem, po przechadzce po muzeum, gdzie dostałem skrajnie różne informacje historyczne od tego, czym byłem karmiony w szkole podstawowej, to się odmieniło (...). I ta otwartość wszystkich na "ugryzienie", młodzieżowo mówiąc, tematu przeze mnie na sposób mój, czyli zagrały bardziej emocje, impresja, urywek, fragment sytuacji, które mogłyby się wydarzyć wtedy - mówił Król.

Kim jest Błażej Król?

Błażej Król jest wokalistą, autorem tekstów oraz kompozytorem. W przeszłości współtworzył grupy Kawałek Kulki oraz UL/KR. Muzyk posługuje się bardzo różnorodnymi formami wyrazu - swobodnie operuje klasycznymi środkami i wplata w nie niekonwencjonalne elementy. Jego piosenki są przejawem artystycznej fuzji muzycznej brawury i poetyckiej wrażliwości. Słowa podawane są na psychodelicznym gruncie, symbolizm przełamywany jest realizmem, zaskakują eksperymenty ze strukturą i igranie z konceptem utworu.

Błażej Król nagrał płytę dla Muzeum Powstania Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Artysta wydał osiem solowych płyt: "Nielot" (2014), "Wij" (2015), "Przez sen" (2016), "Przewijanie na podglądzie" (2018), "Nieumiarkowania" (2019), "Dziękuję" (2021), "W każdym (polskim) domu" (2023) oraz "Popiół" (2025). Dyskografię uzupełnia album "Kasia i Błażej" (2024), który był wynikiem współpracy Błażeja Króla z Katarzyną Nosowską – płytę nominowano do nagrody Fryderyk 2025 w kategorii "Album roku – pop alternatywny". Obecnie artysta promuje swój ósmy solowy album "Popiół", którego premiera miała miejsce we wrześniu 2025 roku. Płyta została nagrodzona Fryderykiem w kategorii "Album roku – rock & blues".

W 2019 r. otrzymał Paszport Polityki "za dar zamykania osobistych emocji w piosenkach o atrakcyjnej, zwięzłej i melodyjnej formie. Za wyobraźnię, wierność autorskiej wizji i umiejętność przekonania do niej słuchaczy". Rok później został wyróżniony Fryderykiem w kategorii "Autor roku" i razem z Darią Zawiałow oraz Igo dołączył do Orkiestry Męskiego Grania, z którą wspólnie wypromowali singiel "Świt". W 2023 r. w ramach trasy Męskiego Grania zespoły Błażeja Króla i Kasi Nosowskiej zostały zaproszone do udziału w projekcie Męskie Granie Przedstawia.

W 2025 r. po raz kolejny dołączył do Orkiestry Męskiego Grania - tym razem w towarzystwie Natalii Przybysz, Igora Herbuta i Ralpha Kamińskiego.

W tym roku założył nowy zespół EWA KOC, którego album ukaże się jesienią, a także wziął udział w projekcie "Współgłosy" tworzonym przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Osób z Niepełnosprawnościami Intelektualnymi "Frajda" wraz z Marcelem Balińskim, Rafałem Różalskim i Bartoszem Szablowskim wspomaganymi przez aktorów Magdalenę Koleśnik i Bartosza Bielenię.

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