Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

W wieżowcu zawalił się podwieszany sufit, lobby zalała woda

W biurowcu Spektrum Tower zawalił się podwieszany sufit
W biurowcu Spektrum Tower zawalił się podwieszany sufit
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
W środę w biurowcu Spektrum Tower na warszawskiej Woli zawalił się fragment podwieszanego sufitu. Nikomu nic się nie stało. Budynek jest wyłączony użytkowania.

Do poważnego zdarzenia doszło w środę w godzinach popołudniowych w lobby biurowca Spektrum Tower przy ulicy Twardej. Zawalił się fragment podwieszanego sufitu. Na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych widać zniszczone stalowe elementy oraz potłuczone szkło leżące wewnątrz lobby tuż przy drzwiach wejściowych. Z wyższej kondygnacji lała się intensywnie woda.

Uszkodzenie instalacji przeciwpożarowej

Na miejscu interweniowała straż pożarna. - W biurowcu doszło do uszkodzenia instalacji tryskaczowej (przeciwpożarowej). Na skutek tego doszło do zerwania sufitu podwieszanego - przekazał nam kapitan Łukasz Zagdański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Strażak poinformował, że nikt nie został poszkodowany. - Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i zakręceniu zaworu w sekcji, gdzie doszło do awarii - dodał kapitan Zagdański.

W biurowcu Spektrum Tower zawalił się podwieszany sufit
W biurowcu Spektrum Tower zawalił się podwieszany sufit
W biurowcu Spektrum Tower zawalił się podwieszany sufit
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
W biurowcu Spektrum Tower zawalił się podwieszany sufit
W biurowcu Spektrum Tower zawalił się podwieszany sufit
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
W biurowcu Spektrum Tower zawalił się podwieszany sufit
W biurowcu Spektrum Tower zawalił się podwieszany sufit
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
W biurowcu Spektrum Tower zawalił się podwieszany sufit
W biurowcu Spektrum Tower zawalił się podwieszany sufit
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Budynek jest zamknięty, trwają prace

Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl informuje, że budynek jest wyłączony z użytkowania.

- Przed wejściem do budynku została rozciągnięta taśma, jest także informacja o tym, że budynek jest zamknięty. Do drzwi podchodzą kolejne osoby, które są informowane o zamknięciu biurowca. W środku trwają prace - powiedział nasz reporter.

O komentarz w sprawie awarii poprosiliśmy firmę Globalworth, zarządcę biurowca Spektrum Tower.

"Doszło do awarii instalacji tryskaczowej, co spowodowało zalanie części powierzchni wspólnych oraz – w ramach standardowych procedur bezpieczeństwa – prewencyjne odłączenie zasilania w całym obiekcie" - potwierdziło biuro prasowe GPRE Management, spółki należącej do Globalworth. Firma dodała, że na miejscu szybko pojawiły się służby i zespoły techniczne.

"Obecnie trwa proces weryfikacji stabilności systemów oraz szacowanie zakresu uszkodzeń. Sytuacja jest w pełni monitorowana" - zapewniła firma. Dalej podkreślono, że ewakuacja przebiegła sprawnie, a mienie zostało zabezpieczone.

"Budynek przechodzi szczegółowy audyt techniczny. Powrót do pracy stacjonarnej nastąpi po oficjalnym potwierdzeniu przez służby techniczne pełnej sprawności instalacji budynkowych. Do czasu zakończenia ekspertyz nie udzielamy informacji na temat przyczyn zdarzenia" - podsumowano w oświadczeniu.

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Straż pożarnaNieruchomości
Czytaj także:
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów
BIZNES
Policja zakończyła poszukiwania zaginionej 18-latki (zdj. ilustracyjne)
Powiedziała, że idzie odebrać paczkę. Znaleźli jej ciało
Uszkodzona nawierzchnia ulicy Chmielnej
Nierówna nawierzchnia na nowym deptaku. Urzędnicy znają przyczynę
Śródmieście
Awaria wodociągowa w Warszawie
Szpital, przedszkole i urząd bez wody. Awaria
Wola
Budowa ulicy Papczyńskiego w Górze Kalwarii budzi niepokój mieszkanców
Stare plany na nową drogę. "Wywłaszczenia w atmosferze terroru"
Alicja Glinianowicz
Otwarto Ptasi Punkt Przyjęć w warszawskim zoo
Od sikorki do bociana. Tu trafią dzikie ptaki potrzebujące pomocy
Praga Północ
Zatrzymano podejrzanych o przemyt papierosów z terenu Białorusi
Balonami przemycali papierosy z Białorusi. Zarzuty
Zarzuty dla mężczyzny podejrzanego o atak ostrym narzędziem (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował byłą partnerkę ostrym narzędziem. Zmarła. Zarzuty i areszt
Praga Północ
W Łazienkach Królewskich zamieszkał borsuk
Wyjątkowy mieszkaniec Łazienek Królewskich. "Pojawił się u nas po raz pierwszy"
Śródmieście
Budynek przy Moniuszki 8 na wizualizacji
Przed wojną bawiła się tu elita. Wiemy, co powstanie w budynku dawnej Adrii
Dariusz Gałązka
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
Roma Tower ma komplet pozwoleń. Budowa wieżowca może ruszyć
Śródmieście
Policja zatrzymała podejrzanych o oszustwa
15-latka na przepustce udawała policjantkę. Ze wspólnikami chciała okraść małżeństwo
Bemowo
Wypadek na torach z udziałem człowieka w Żyrardowie
Śmiertelny wypadek na torach. "Większość połączeń odwołana lub opóźniona"
Niebezpieczna sytuacja na nagraniu
Zamyślił się i nie zauważył pieszego na pasach. Nagranie
Marznące opady w Warszawie
Niełatwy poranek. Marznący deszcz, ślisko na chodnikach
Ulice
Awaria ciepłownicza we Włochach
Ciepło wraca do mieszkańców Ursusa. Awaria usunięta
Ursus
Przejazd kolejowy bez opuszczonych rogatek, Ząbki
Niebezpieczna sytuacja na przejeździe. "Kierowca przede mną mógł nawet nie wiedzieć"
Targówek
Awaria pociągu na stacji Warszawa Wesoła (zdjęcie ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei po awarii pociągów
Rembertów
Służby pomogły mężczyźnie w kryzysie bezdomności
"Słabnącym głosem przekazał, że jest mu bardzo zimno, źle się czuje i za chwilę umrze"
Wawer
Kobieta wyrzuciła pieniądze przez okno (zdjęcie ilustracyjne)
Oszukiwał i wyłudzał pieniądze. Jedną z ofiar była wdowa po zmarłym w wypadku
Odzyskane przez policjantów samochody
Luksusowe auta skradziono w Warszawie, trafiły na Litwę
Ursynów
Drzewa przy Sobieskiego leżą na mrozie
Nieposadzone drzewa leżą na siarczystym mrozie
Piotr Bakalarski
Kobieta zaatakowała ratowników medycznych
"Uderzyła głową o stół. Rana obficie krwawiła". Ugryzła ratownika, kopnęła policjanta
Policyjna interwencja (zdj. ilus)
Para raniona ostrym narzędziem. Kobieta nie żyje, jej były partner zatrzymany
Praga Północ
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Podczas transmisji na żywo sprzedawali podróbki. Przerwało ją wejście służb
Zatrzymania w sprawie podrobionych recept (zdj. ilustracyjne)
Ginekolog, psychiatra i internista podejrzani o wystawianie recept dla gangu
Jedno z aut dachowało
Będzie fotoradar na skrzyżowaniu, gdzie zginął sześciolatek
Piotr Bakalarski
Zderzenie na autostradzie A2
Zaśnieżona A2, prosta zmiana pasa, poślizg i wypadek. Jedna osoba nie żyje
Śmiertelne potrącenie dziecka na Pradze
Tramwaj przeciągnął 4-latka kilkaset metrów, dziecko zmarło. Koniec procesu motorniczego
Alicja Glinianowicz
Pies w schronisku
Kierowniczka schroniska zrezygnowała przez "falę hejtu"
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki