Wola Marszałek Mazowsza wynosi się z Pragi Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Nowa siedziba Sejmiku Mazowsza Źródło wideo: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Źródło zdj. gł.: mazovia.pl

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Rzeczniczka marszałka Marta Milewska poinformowała, że do nowej lokalizacji przenoszone są przede wszystkim departamenty urzędu mieszczące się w budynku przy ulicy Jagiellońskiej 26 w Warszawie. Są to: Kancelaria Marszałka, część Departamentu Budżetu i Finansów oraz część Departamentu Organizacji.

W nowej lokalizacji pracować będą: Zarząd Województwa Mazowieckiego, Skarbnik Województwa Mazowieckiego oraz Sekretarz Województwa Mazowieckiego.

Nie zmieniają się adresy pozostałych departamentów w 11 lokalizacjach.

Jest dobrze skomunikowany

Jak wyjaśniła Marta Milewska, postawiono na wieżowiec przy Chmielnej ze względu na jego dobrą dostępność komunikacyjną. Znajduje się w okolicach Ronda ONZ i Ronda Daszyńskiego, gdzie znajdują się stacje drugiej linii metra.

W pobliżu budynku znajdują się też przystanki tramwajowe linii 1, 7, 9, 22, 24, 25 oraz przystanki autobusowe. W niedalekiej odległości są Dworzec Centralny, stacje: Warszawa Ochota (gdzie dojeżdżają m.in. pociągi KM i SKM) i Warszawa Ochota WKD (gdzie dojeżdżają pociągi WKD).

"To oznacza, że mieszkańcy i samorządowcy będą mieli jeszcze łatwiejszy dojazd do siedziby urzędu. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami" - przekazała w komunikacie Milewska.

Ponad 100 milionów w siedem lat

Budynek przy ulicy Chmielnej 85/87 znajduje się na bliskiej Woli. Został wybudowany w latach 1998-2000 i ma 22 kondygnacje. Wieżowiec był siedzibą firmy ubezpieczeniowej Warta i stąd pierwsza nazwa Warta Tower. Nowy właściciel, firma Cornerstone Investment, gruntownie wyremontował gmach i zmieniła nazwę na V-Tower.

"Gazeta Stołeczna" ustaliła, że urząd marszałkowski zajmie powierzchnie na pierwszym i drugim piętrze oraz piętrach 5-16. Umowę podpisano na siedem lat z możliwością przedłużenia o trzy. "Stołeczna" podała również, że na najem biur urząd wyda 114 milionów złotych.

"Liczne awarie techniczne"

Tymczasem budynek przy Jagiellońskiej 26 na Pradze Północ, z którego wynoszą się urzędnicy marszałka Adama Struzika, ma zaledwie 20 lat. Według rzeczniczki jest w złym stanie technicznym.

"Budynek przeszedł liczne awarie, a przeprowadzone ekspertyzy wykazały zużycie kluczowych instalacji. W większości przypadków ich naprawa bez ingerencji w strukturę budynku nie jest możliwa. Dlatego budynek przy ulicy Jagiellońskiej 26 będzie w najbliższych latach remontowany i przez ten czas wyłączony z użytkowania" - wyjaśniła.

Milewska zapewniła, że przeprowadzka będzie prowadzona etapowo, żeby zapewnić ciągłość obsługi mieszkańców.