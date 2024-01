Upamiętnią ofiary Holokaustu. Uroczystości przed pomnikiem Bohaterów Getta

Dzień 27 stycznia został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 roku jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. To data-symbol, bo to właśnie 27 stycznia 1945 wyzwolono obóz Auschwitz-Birkenau. W swojej rezolucji Zgromadzenie Ogólne ONZ wezwało do przedsięwzięcia środków mobilizujących narody, aby podtrzymać pamięć i edukację na temat Holokaustu, by ten czas był dla wszystkich ludzi przestrogą przed nienawiścią, rasizmem i uprzedzeniami.