Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Napad w apartamencie na wynajem. Umówił się z kobietą, przyszło z nią trzech mężczyzn

|
Atak na Woli
Do ataku doszło na Woli
Źródło: KSP
Policja z Woli zatrzymała cztery osoby podejrzane o napad i kradzież w apartamencie na wynajem. Poszkodowany umówił się z kobietą, ale razem z nią przyszli też trzej mężczyźni, którzy grozili mu pałką teleskopową, gryfem do hantli i nożem. Na koniec go okradli. Napastników udało się namierzyć w Wawrze.

Policjanci z warszawskiej Woli otrzymali informację, że w jednym z wynajętych apartamentów doszło do napaści. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że kobieta umówiła się z pokrzywdzonym w wynajętym apartamencie.

Napadli go zamaskowani mężczyźni

"Po otwarciu drzwi, do środka weszła nieznana mu kobieta oraz dwóch zamaskowanych mężczyzn, a trzeci z napastników czekał na zewnątrz. Jeden z nich w ręku trzymał nóż i gryf od hantli, a drugi miał pałkę teleskopową. Sprawcy zażądali od pokrzywdzonego pieniędzy, zaraz po tym zadawali mu ciosy w głowę. Następnie dokonali kradzieży jego rzeczy oraz pieniędzy i uciekli"- wskazała rzeczniczka wolskiej policji nadkomisarz Marta Sulowska.

Do sprawy zostali zaangażowani policjanci pionu operacyjnego z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu. Grupa dochodzeniowo-śledcza wraz technikiem kryminalistyki przeprowadzała na miejscu zdarzenia oględziny i zabezpieczała ślady kryminalistyczne. Policjanci ustalili okoliczności zdarzenia i szczegółowo analizowali drogę ucieczki sprawców, prowadzili też ustalenia operacyjne.

Wkrótce policjanci wytypowali miejsce pobytu podejrzanych. Do zatrzymania doszło w Wawrze.

"Policjanci zatrzymali trzy osoby: 17-latkę, która okazała się poszukiwana do ośrodka wychowawczego, 23-latka oraz 16-latka, który był poszukiwany do schroniska dla nieletnich, dodatkowo posiadał przy sobie ponad 24 gramy klefedronu" - wymieniła nadkomisarz Sulowska.

Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymane osoby były wcześniej znane organom ścigania. 23-latek był karany, więzienne mury opuścił w lutym tego roku za przestępstwo przeciwko mieniu, był wielokrotnie poszukiwany i 14-krotnie zatrzymywany.

Tymczasowe aresztowania

"Operacyjni zatrzymali na ulicy czwartego mężczyznę w wieku 20 lat, który miał związek ze sprawą. Mężczyzna posiadał przy sobie narkotyki, które zostały zabezpieczone" - zaznaczyła rzeczniczka wolskiej policji. Jak dodała, zatrzymani trafili do policyjnej celi.

"Śledczy gromadzili materiał dowodowy. Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzut dotyczący rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia w zbiegu z uszkodzeniem ciała na okres powyżej siedmiu dni, działając wspólnie i w porozumieniu. Jeden z podejrzanych w wieku 23-lat odpowie za przestępstwo w warunkach recydywy. Dwóch dodatkowo odpowie za posiadanie narkotyków" - poinformowała nadkomisarz Sulowska.

Za te przestępstwa grozi kara od trzech lat do 20 lat więzienia. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec trójki podejrzanych. Nieletni trafił do schroniska dla nieletnich, w jego sprawie dalszą decyzję podejmie sąd rodzinny. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

Śródmieście
OGLĄDAJ: Piotr Muller o podziałach w PiS: liczę na to, że to się wreszcie uspokoi
22 0730 1na1 gosc-0004

Piotr Muller o podziałach w PiS: liczę na to, że to się wreszcie uspokoi

22 0730 1na1 gosc-0004
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

Udostępnij:
Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicja
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki