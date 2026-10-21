Wola Na nowym przystanku zatrzyma się 128 pociągów Oprac. Dariusz Gałązka |

Przystanek PKP Warszawa Ulrychów powstanie pod wiaduktem ulicy Górczewskiej Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: PKP PLK

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Trwa budowa nowego przystanku Warszawa Ulrychów, który powstaje pod wiaduktem w ciągu Górczewskiej, około 300 metrów od stacji metra M2 Ulrychów. Nowy przystanek będzie wyposażony w dwa perony po obu stronach wiaduktu. Pasażerowie skorzystają z wind i schodów łączących perony z wiaduktem, nowych dojść od ul. Grodkowskiej i ul. Górczewskiej, wiat, elektronicznych tablic informacyjnych, nagłośnienia i oświetlenia LED, stojaków rowerowych, infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

PKP przekazało, że od 17 stycznia 2027 r. na przystanku zatrzymywać się będą wszystkie pociągi PKP Intercity kategorii EIP, EIC, IC i TLK.

Tędy poprowadzą objazd

Gdy otwarty zostanie nowy przystanek na Ulrychowie, rozpocznie się przebudowa ważnego węzła Warszawa Wschodnia, która w założeniu ma kosztować blisko 3 mld zł. W ramach tej inwestycji zmodernizowany zostanie również przystanek Warszawa Stadion.

Na czas inwestycji pociągi dalekobieżne skierowane zostaną w większości na linię obwodową - na stację Warszawa Gdańska i nowy przystanek Warszawa Ulrychów.

Przebudowa Warszawy Wschodniej

Modernizacja Dworca Wschodniego obejmie przebudowę siedmiu peronów; wszystkie będą zadaszone i będą miały ujednoliconą wysokość, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Do peronów mają prowadzić ruchome schody oraz windy. Przebudowane zostaną również przejścia podziemne, które zostaną połączone z nowym tunelem dla pieszych pod peronem 6, co umożliwi dojście do ulicy Tysiąclecia.

Na stacji Warszawa Stadion zbudowany zostanie nowy peron, który będzie służył podróżnym do czasu zakończenia wszystkich prac na linii średnicowej, a także łącznik przystanku kolejowego z metrem.

W ramach stołecznych inwestycji kolejowych zmodernizowano z opóźnieniem stację Warszawa Zachodnia, wybudowano nową stację Warszawa Główna, dobudowano dodatkowy peron na stacji Warszawa Gdańska oraz przejście podziemne; na stacji Warszawa Centralna zabudowano trapez rozjazdowy.