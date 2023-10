Ukrywał się, bo miał zasądzoną odsiadkę. W jego mieszkaniu była broń

Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali mężczyznę, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. W mieszkaniu, w którym przebywał, znaleźli nielegalną broń, za co 36-latek usłyszał nowy zarzut. Po wszystkim trafił do więzienia.

Jak przekazała rzeczniczka wolskiej policji nadkomisarz Marta Sulowska, przy sprawie pracowali policjanci z wydziałów: do walki z przestępczością przeciwko mieniu i kryminalnego. Namierzyli mężczyznę, który miał do odsiadki rok i siedem miesięcy.

W mieszkaniu broń i banknoty w obcej walucie

- 36-latek był poszukiwany na podstawie zarządzenia wydanego przez Sąd Okręgowy w Opolu w związku z przynależnością do zorganizowanej grupy przestępczej oraz organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Policjanci ustalili również, że mężczyzna może posiadać w mieszkaniu nielegalnie broń palną w postaci pistoletu gazowego - opisała nadkomisarz Sulowska.

- Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzany usłyszał w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie zarzut nielegalnego posiadania broni palnej w postaci pistoletu gazowego oraz magazynka, za co grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Bezpośrednio z przesłuchania podejrzany trafił do zakładu karnego w celu odbycia kary więzienia - podsumowała policjantka.