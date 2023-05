Próbował wyjść ze sklepu z ponad 60 kawami, za które nie zapłacił. Uderzył w twarz ochroniarza

Policja zatrzymała 19-latka podejrzanego o sklepową kradzież i uderzenie ochroniarza. Młody mężczyzna usłyszał zarzut i trafił do aresztu. Grozi mu 10 lat więzienia.

O zatrzymaniu 19-latka podejrzanego o kradzież rozbójniczą poinformowała rzeczniczka wolskich policjantów Marta Sulowska. Do zdarzenia doszło kilka dni temu. - Wszystko zaczęło się od tego, że mężczyzna ukradł kawę o łącznej wartości niemal dwóch tysięcy złotych i szybkim krokiem wyszedł ze sklepu. Pracownik ochrony wybiegł za nim. Mężczyzna szarpał się, odpychał ochroniarza, w końcu uderzył go w twarz - zrelacjonowała Sulowska. - Pracownik ochrony nie dał za wygraną, ujął mężczyznę i wraz z przechodniem poinformowali policjantów o tym, co się wydarzyło - dodała.