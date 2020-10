Szpital w hali EXPO XXI ma być gotowy w połowie listopada

Nawet 1000 łóżek

"Szpital będzie zbudowany w sposób modułowy. To innowacyjna konstrukcja, umożliwiająca maksymalnie wydajne wykorzystanie kadry medycznej. Jeden moduł może pomieścić od dwunastu stanowisk intensywnej terapii, nawet do trzydziestu przeznaczonych do leczenia zachowawczego" - podał wydział prasowy CO MON. Wojsko podkreśla, że szpital zapewni wysoką jakość leczenia chorych i zagwarantuje maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego. "Leczenie w nim będzie równoznaczne z leczeniem w szpitalu stałym" - czytamy.