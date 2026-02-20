Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Roszczą sobie prawo do gruntu z blokami. Trzaskowski: robimy wszystko, aby unieważnić "reaktywację" spółki

Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Bloki znajdują się na osiedlu Ulrychów
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Prezydent Rafał Trzaskowski zabrał głos w sprawie sytuacji prawnej gruntów, na których znajdują się bloki spółdzielni mieszkaniowej "Koło". Jak napisał w mediach społecznościowych, swoje roszczenia zgłosiła do nich "reaktywowana" przedwojenna spółka. Włodarz stolicy wskazuje, jakie ratusz podjął kroki w tej sprawie.

"Mieszkańcy bloków spółdzielni "Koło" na warszawskiej Woli są dziś pełni obaw - oto do gruntów, na których stoją bloki, w których mieszkają od kilkudziesięciu lat, roszczenia zgłasza "reaktywowana" przedwojenna spółka. To budzi złe skojarzenia z historii innych kamienic, budynków, działek w Warszawie. I trzeba zrobić wszystko, żeby ta zła przeszłość nie powróciła" - napisał w piątek wieczorem w mediach społecznościowych Trzaskowski.

"Podejmujemy działania, żeby ten proces zablokować"

Prezydent wskazał, co robi jego urząd w tej sprawie, która odbiła się szerokim echem wśród mieszkańców Woli.

"Chciałbym, żeby wybrzmiało to jasno: na każdym etapie postępowania jako urząd miasta podejmujemy aktywne działania, aby ten proces zablokować. Warszawa od lat korzysta ze wszelkich możliwych środków prawnych, aby potwierdzić, że grunt należy do Skarbu Państwa, a nie do prywatnej spółki. Dodatkowo robimy wszystko, aby unieważnić "reaktywację" spółki C.Ulrich" - zapewnił prezydent stolicy.

Trzaskowski zapewnił, że urzędnicy są po stronie mieszkańców. Poinformował także, że jest w kontakcie z burmistrzem dzielnicy oraz z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem.

"Dość już Warszawianki, Warszawiacy i stolica jako miasto wycierpieli z powodu uznawania przez sądy roszczeń na wątpliwych podstawach. Ostateczne decyzje w sprawie podejmuje sąd, nie politycy czy urzędnicy. Zrobimy jednak wszystko co w naszej mocy, aby rozstrzygnięcie uwzględniało interes mieszkańców i nie uderzało w zwykłych ludzi, którzy po prostu chcą spokojnie żyć w domach, które od lat były ich" - ocenił na koniec włodarz stolicy.

Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Przedwojenna spółka i jej nowe roszczenia

Sprawę pierwsza opisała stołeczna "Gazeta Wyborcza". Chodzi o pięć 10-piętrowych bloków spółdzielni "Koło" przy ulicach Górczewskiej i Księcia Janusza. Na tym terenie stoją bloki z lat 70. Spółdzielnia powstała jeszcze w latach 50., mieszkańcy wpłacali wkład finansowy, a w latach 90. wykupywali mieszkania. W innych przypadkach mieszkania te były rekompensatą za mienie utracone podczas wojny.

Teren Ulrychowa został przyłączony do miasta w 1951 roku. Wcześniej na podstawie reformy rolnej grunt należący do przedwojennej spółki C. Ulrich, założonej w 1805 roku w Warszawie z siedzibą w Gdyni, został upaństwowiony po wojnie.

W 1994 roku na podstawie dawnych akcji (przez część osób uznawanych za kolekcjonerskie) pojawiły się roszczenia majątkowe do części gruntów, na których stoją m.in. bloki mieszkalne, szkoła, przedszkole i drogi publiczne.

Spółka domaga się milionów za grunt, na którym od pół wieku stoją bloki
Dowiedz się więcej:

Spółka domaga się milionów za grunt, na którym od pół wieku stoją bloki

Wskutek m.in. orzeczenia Sądu Okręgowego w Warszawie z 2025 roku, w którym oddalony został wniosek o zasiedzenie gruntów przez Skarb Państwa, reprezentowany przez prezydenta Warszawy, sytuacja się skomplikowała, otwierając drogę do roszczeń o wypłatę odszkodowań za korzystanie z tych gruntów.

Mieszkańcy boją się, że będą musieli płacić

Jak ujawniła "Wyborcza", spółka, która rości sobie prawa do gruntu, wystąpiła z powództwem na 21 milionów złotych do Skarbu Państwa o bezumowne korzystanie z gruntów, po uwzględnieniu odsetek wyszło 31 milionów złotych. Mieszkańcy bloków przy Górczewskiej obawiają się, że spłata tej sumy spadnie na spółdzielnię, czyli de facto na nich.

Burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski w ostatnich dniach kwestionował m.in. prawidłowość reaktywacji spółki C. Ulrich, a także poprawność wydania decyzji zwrotowej przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2012 roku.

Głos zabrał także m.in. minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podkreślił, że nie lekceważy tej sprawy, ale przyznał, że jej stan prawny jest bardzo skomplikowany. Przypomniał, że były już takie przypadki, kiedy to przedwojenne spółki reaktywowały swoją działalność i prokuratura dopatrywała się tam nieprawidłowości, np. próby wyłudzenia gruntów. Wskazał też, że przyjrzy się sprawie również pod kątem sądowym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nowy blok powstaje w bliskim odległości starego
Nowy blok tuż pod oknami, milionowe długi i transakcje, którym przygląda się prokurator
Katarzyna Kędra
Ustawa ma zakazać deweloperom sprzedaży pseudometrów (zdj. ilustracyjne)
Płacą za metry, których nie ma
Katarzyna Kędra
Wizualizacja inwestycji przy Czerniakowskiej
Spółdzielnia chce budować nowy blok. Mieszkańcy protestują
Katarzyna Kędra

Opracowała Katarzyna Kędra/b

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Tagi:
Reprywatyzacja w WarszawieNieruchomości
Czytaj także:
Pożar na składowisku odpadów w Nowym Miszewie
Zlikwidują nielegalne składowisko. Operacja pochłonie miliony złotych
Okolice
Kierowca spryskał gazem ciężarną Ukrainkę
"Wyp****laj na Ukrainę!". Spryskał gazem kobietę w ciąży
Śródmieście
Policja zatrzymała cztery osoby
Niszczyli paczkomat, rozbijali butelki, zaatakowali policjantów
Okolice
Zderzenie dwóch aut na A2
Dwa auta dostawcze zderzyły się na A2. Korek miał 10 kilometrów
Okolice
29-latek został doprowadzony do prokuratury
Podwójne zabójstwo. 29-latek usłyszał zarzut. Grozi mu dożywocie
Okolice
Marta Cienkowska
Ministerstwo wycofuje się z muzeum. Cienkowska o "szkodliwej i niszczącej" postawie
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 25-latka
Jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku. "Podawał się za pasażera"
Okolice
Patryk Jaki
Patryk Jaki zaparkował na zakazie, chwilę później udzielał wywiadu. Sprawę wyjaśnia policja
Śródmieście
Magda
Ścieżka okazała się "śmiertelną pułapką". Wyrok po dziewięciu latach od tragedii
Klaudia Kamieniarz
Śmiertelny wypadek pod Siedlcami
Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Zderzenie na Wisłostradzie
Rozbite auto i korek na Wisłostradzie
Bielany
Jarosław Iwańczuk jest poszukiwany przez policję
Ukrywa się przed policją od 23 lat. Jest poszukiwany trzema listami gończymi
Bielany
Włamał się do kwiatomatu
Na przeprosiny ukradł bukiet z kwiatomatu
Okolice
W przeszłości zgłaszała fikcyjne zagrożenia i obserwowała działania służb, a teraz zaatakowała policjanta
"Kilkadziesiąt razy zawiadamiała służby o fikcyjnych zdarzeniach zagrażających życiu"
Śródmieście
Ksiądz usłyszał zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Niespłacone pożyczki i milionowe straty parafii. Były proboszcz z zarzutami
Okolice
Samochód na Zalewie Zegrzyńskim
Uszkodził pomost, jeżdżąc po zamarzniętym zalewie. Usłyszał zarzut
Okolice
Agresywny pies zagryzł innego czworonoga (zdjęcie ilustracyjne)
"Biegał bez smyczy i bez nadzoru". Agresywny pies zagryzł chihuahuę
Wola
Dariusz Stola dyrektorem Muzeum POLIN
Nie chciał go minister Gliński. Wraca na dyrektorskie stanowisko
Śródmieście
Otwarcie spalarnii śmieci na Targówku
Spalarnia otwarta. Z odpadów będzie wytwarzać energię
Targówek
Martwy pyton znaleziony w Otwocku
Znaleźli martwego pytona
Okolice
Rozpoczęły się odwierty pod budowę IV linii metra
Pierwszy krok do budowy czwartej linii metra
Białołęka
Zazieleni się plac przy dawnej Cepelii
Urządzą zielony skwer w miejscu hotelowego parkingu
Śródmieście
Pożar auta w miejscowości Kraszewo Sławęcin
29-latek zabił dwie osoby. Jego ojciec miał zabić i podpalić matkę
Okolice
Karambol na moście Grota-Roweckiego
Kilka aut zderzyło się na moście
Żoliborz
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Spółka domaga się milionów za grunt, na którym od pół wieku stoją bloki
Wola
Pożar zakładu stolarskiego
Pożar w zakładzie stolarskim
Okolice
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Po kolizji stanęli między barierką i jezdnią. Kilka minut później zginęli
Okolice
Zderzenie na przejeździe
Auto utknęło na przejeździe. Uderzyły w nie dwa pociągi. Nagranie
Okolice
Ciało mężczyzny znaleziono w przydrożnym rowie (zdjęcie ilustracyjne)
Zostawili go bez ubrania na drodze. Martwego znaleziono w rowie
Okolice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Urle
Tragedia na torach. Dwa pociągi potrąciły kobietę
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki