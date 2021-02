Siedem firm chce budować linię tramwajową na Woli. "Potencjalni wykonawcy przystąpią do aukcji"

Miasto w końcu otworzyło oferty w przetargu na budowę nowej trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kasprzaka. - Potencjalni wykonawcy przystąpią do aukcji elektronicznej, co będzie mogło pozwolić na obniżenie zaproponowanych cen – informuje urząd miasta. Inwestycja ma być gotowa w 2023 roku.

Jak poinformował ratusz, do przetargu zgłosiło się siedem firm.

"Sześć z nich złożyło oferty zbliżone do zaplanowanego budżetu na inwestycję, który wynosi nieco ponad 240 milionów złotych brutto. Teraz oferty zostaną zweryfikowane i sprawdzone. Potencjalni wykonawcy na koniec przystąpią do aukcji elektronicznej, co będzie mogło pozwolić na obniżenie zaproponowanych cen" – czytamy w komunikacie.