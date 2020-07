Tramwaj na Kasprzaka. Jest przetarg na ponad dwa kilometry nowego torowiska

Ratusz ogłosił przetarg na budowę linii tramwajowej na Woli. Nowy odcinek połączy istniejące torowiska na Wolskiej i Kasprzaka. Inwestycja pozwoli na szybkie dostanie się z Jelonek do ronda Daszyńskiego. W przyszłości w ten fragment ma zostać "wpięty" w linię do Wilanowa.

- Tramwaj pozwoli kilku tysiącom nowych mieszkańców Woli na szybki dojazd do stacji metra przy rondzie Daszyńskiego i do centrum Warszawy – mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka ratusza.

Jak przebiegnie trasa nowego tramwaju?

- Trasa tramwajowa będzie biegła wzdłuż szybko rozbudowujących się osiedli na Odolanach. Tory na Kasprzaka, tak jak na te Grochowskiej , będą obsadzone zielenią. Nowa trasa zapewni szybki dojazd do dwóch stacji metra – Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ. Czas przejazdu po nowo wybudowanym odcinku trasy nie przekroczy 15 minut. W przyszłości trasa wzdłuż Kasprzaka będzie mogła się łączyć z dwoma innymi w kierunku stacji Warszawa Zachodnia – przekazuje rzeczniczka ratusza.

Budowa nowej trasy tramwajowej ma zostać zakończona w 2023 roku. - Wykonawca na zrealizowanie robót budowlanych będzie miał dwadzieścia miesięcy. Do tego czasu nie będą wliczane trzymiesięczne okresy zimowe od połowy grudnia do połowy marca. Ale jeśli pogoda na to pozwoli, wykonawca będzie miał możliwość realizacji robót również w tym okresie – precyzuje Karolina Gałecka.