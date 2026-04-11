Wola

Towarowa bez tramwajów. Półtora miesiąca utrudnień

Utrudnienia w kursowaniu tramwajów na Woli
Ćwiczenia tramwajarzy na nowym torowisku
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
W sobotę 11 kwietnia tramwajarze rozpoczną przebudowę przejazdu przez torowisko na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Towarowej wraz z przystankami przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Tramwaje pojadą zmienionymi trasami, a kierowcy nie przejadą przez tory. Utrudnienia potrwają około półtora miesiąca.

Roboty są skoordynowane z przebudową ul. Grzybowskiej, prowadzoną przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Ostatnią naprawę główną torowisko na Towarowej przechodziło w tym miejscu w 2001 roku.

Władze dzielnicy sprzeciwiają się likwidacji miejsc parkingowych. Ale budowa już trwa
Władze dzielnicy sprzeciwiają się likwidacji miejsc parkingowych. Ale budowa już trwa

Klaudia Kamieniarz

Od soboty utrudnienia na Woli

W weekend tramwajarze zamontują tymczasowy rozjazd nakładkowy w rejonie Ronda Daszyńskiego. "W trakcie jego podłączania konieczne będzie wstrzymanie ruchu tramwajowego na dłuższym odcinku ul. Towarowej - między przystankami Okopowa i Plac Zawiszy" - przekazały Tramwaje Warszawskie.

W tym czasie wstrzymane zostanie kursowanie tramwajów linii 1 i 27, a 22 i 24 zmienią swoje trasy, uruchomione będą dwie linie tramwajowe uzupełniające - 71 i 72 - oraz zastępcza linia autobusowa Z-1, tramwaje linii 22 będą kursowały między Rondem Wiatraczna a pętlą Banacha, czyli od Placu Zawiszy pojadą ulicą Grójecką na Ochotę.

Składy linii 24 dojadą do Ronda Daszyńskiego - ze swojej trasy na ulicy Młynarskiej pojadą w Wolską, dalej w Skierniewicką do Kasprzaka i Prostej. Następnie z Ronda Daszyńskiego, jako linia 72, zostaną skierowane do Alei Jana Pawła II, potem: Aleją "Solidarności", Okopową, Aleją Jana Pawła II do Broniewskiego i pętli Piaski. W przeciwnym kierunku tramwaje linii 72 pojadą z Piasków do Ronda Daszyńskiego i dalej, jako 24, na Nowe Bemowo.

Trasa uzupełniającej linii 71 będzie prowadziła z Żerania Wschodniego lub Annopola na Cmentarz Wolski ulicami: Rembielińską, Wysockiego, św. Jacka Odrowąża, Starzyńskiego, Słomińskiego, Okopową, Wolską. Autobusy linii zastępczej Z-1 będą kursowały z pętli Esperanto ulicami Anielewicza, Okopową, Towarową, Prostą, Żelazną do Placu Starynkiewicza.

Utrudnieniach w ruchu na Towarowej
Utrudnieniach w ruchu na Towarowej
Źródło: UM Warszawa

Zmiany w ruchu od poniedziałku

Od poniedziałku 13 kwietnia, dzięki rozjazdowi nakładkowemu, tramwaje jadące od strony Ochoty i Centrum dojadą przez Plac Zawiszy do Ronda Daszyńskiego, gdzie będą zawracać. Na tory wróci "jedynka", ale na krótszej trasie, z P+R Al. Krakowska do Ronda Daszyńskiego.

Kursowanie tramwajów linii 27 będzie zawieszone, a 22, 71 oraz 24 i 72 nie zmieni się. Uruchomiona zostanie uzupełniająca linia tramwajowa 74 z Ronda Wiatraczna do Ronda Daszyńskiego, po odcinku trasy linii 24. Zmieni się nieco trasa Z-1 - autobusy dojadą z pętli Esperanto do Ronda Daszyńskiego.

Na zmiany w ruchu powinni przygotować się również kierowcy. Od soboty zamknięty będzie przejazd przez tory na skrzyżowaniu z Grzybowską. Wyjeżdżający z obu stron ulicy Grzybowskiej skręcą w prawo i zawrócą przy Chłodnej lub na Rondzie Daszyńskiego. Przy skrzyżowaniu węziej będzie także na samej Towarowej. Wygrodzone zostaną lewe pasy obu jezdni, a kierowcy przejadą dwoma w każdym kierunku.

Przerwa w ruchu tramwajów na Towarowej potrwa do końca maja.

"Przebudowa na skrzyżowaniu z Grzybowską to pierwszy etap prac w tym miejscu. Chcemy wyremontować tory na całej ul. Towarowej - od Okopowej do Pl. Zawiszy. Rozbudujemy układ torów na Rondzie Daszyńskiego oraz wybudujemy rozjazdy do zawracania tramwajów dwukierunkowych przed Pl. Zawiszy. Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Planujemy przeprowadzić te prace w 2027 r. - musimy je zakończyć przed planowanym zamknięciem i remontem wiaduktów na Pl. Zawiszy. W tym roku zaczynamy od skrzyżowania z Grzybowską, żeby skoordynować się z pracami realizowanymi przez inną miejską jednostkę" - przypomniał wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz, cytowany w komunikacie prasowym.

Prace u zbiegu Grzybowskiej i Towarowej potrwają około półtora miesiąca
Prace u zbiegu Grzybowskiej i Towarowej potrwają około półtora miesiąca
Źródło: UM Warszawa

Jeszcze w trakcie przebudowy na skrzyżowaniu Grzybowskiej i Towarowej, od 27 kwietnia do 3 maja Tramwaje Warszawskie razem ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta rozpoczną prace na Placu Narutowicza. Wyremontowane będą tory tramwajowe i jeden z przystanków.

W kolejnych miesiącach tramwajarze rozpoczną największe i najtrudniejsze tegoroczne prace. Po otwarciu Towarowej prace przeniosą się na Aleje Jerozolimskie i Most Poniatowskiego. Tramwaje Warszawskie zaplanowały wymianę szyn oraz zabudowy torowiska na odcinku od Ronda Waszyngtona do Placu Starynkiewicza.

Kolejne duże remonty obejmą w tym roku m.in. odcinki torowiska w Al. "Solidarności" z rozjazdami na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II; Al. Niepodległości przy Trasie Łazienkowskiej (koordynacja z zaplanowanymi od dawna robotami gestora sieci ciepłowniczej – Veolii); ostatni odcinek ul. Grójeckiej od Pl. Zawiszy do Pl. Narutowicza; końcowy fragment ul. Puławskiej od pętli Metro Wilanowska do pętli Wyścigi.

Jerozolimskie i Most Poniatowskiego bez tramwajów. Jest wstępny termin remontu
Jerozolimskie i Most Poniatowskiego bez tramwajów. Jest wstępny termin remontu

Klaudia Kamieniarz

Koniec prac na Rakowieckiej

Od niedzieli zmieni się też organizacja ruchu na Mokotowie. Stołeczny ratusz poinformował, że ulica Rakowiecka będzie znów w pełni przejezdna dla samochodów.

Przypomnijmy, że w końcówce grudnia ruszyła nowa trasa tramwajowa na ul. Rakowieckiej - między ul. Puławską a Al. Niepodległości. Kursuje tamtędy linia 19, łącząca Stegny i Dolny Mokotów z SGH, Dworcem Centralnym i dalej Bielanami.

Tramwajem z Dolnego na Górny Mokotów. "To duży krok do przodu"
Tramwajem z Dolnego na Górny Mokotów. "To duży krok do przodu"

Mokotów

Jak podawał Urząd Miasta, po ustaniu mrozów wykonawca - firma Balzola Polska - przystąpił do ostatnich szlifów w części drogowej. Na ulicy pojawiła się tak zwana ścieralna warstwa asfaltu. Teraz pozostało jedynie wprowadzenie docelowego oznakowania i stałych zasad ruchu.

W niedzielę zostanie otwarty fragment ul. Rakowieckiej pomiędzy Aleją Niepodległości a Kazimierzowską. Oznacza to, że zarówno skrzyżowanie Rakowieckiej i Puławskiej zostanie udostępnione dla ruchu, jak i cała Rakowiecka na przebudowanym odcinku.

W niedzielę koniec prac na Rakowieckiej
W niedzielę koniec prac na Rakowieckiej
Źródło: UM Warszawa
Od niedzieli Rakowiecka będzie przejezdna dla samochodów
Od niedzieli Rakowiecka będzie przejezdna dla samochodów
Źródło: UM Warszawa

Celem remontu było uspokojenie ruchu. "Kierowcy mają po jednym pasie w każdym kierunku. Skrzyżowania z Kazimierzowską i Sandomierską zostały wykonane z nawierzchni kamiennej i dla poprawy bezpieczeństwa pieszych są zrównane z poziomem chodnika. Podobne rozwiązanie zastosowano na przejściu przez Rakowiecką przy Starościńskiej" - podał ratusz.

Teraz wykonawca będzie jeszcze skończyć prace poza jezdnią i chodnikami, związane z zielenią. Trasa na Rakowieckiej jest częścią realizowanej etapami linii do Wilanowa.

Od poniedziałku utrudnienia na kolei. Będzie komunikacja zastępcza 
Od poniedziałku utrudnienia na kolei. Będzie komunikacja zastępcza 

