77. rocznica wybuchu Powstania: koncert Tomasza Organka w TVN24 GO

Od koncertu zespołu Ørganek rozpoczną się obchody 77. rocznicy Powstania Warszawskiego. W sobotę, w Parku Wolności zagrają utwory z albumu "Ocali nas miłość", inspirowane fotografiami z Powstania. Transmisja na antenie TVN24 i w TVN24 GO.

Program obchodów 77. rocznicy Powstania Warszawskiego jest bogaty, a wydarzenia zaplanowane na ponad dwa tygodnie. Wśród nich jest między innymi monodram Ewy Błaszczyk, wystawa papierowych lalek - wycinanek, które w ubiegłym roku trafiły do Muzeum Powstania Warszawskiego, konkurs fotograficzny, gra miejska, zlot harcerski, wreszcie spotkanie powstańców w Parku Wolności z udziałem prezydentów Polski i Warszawy.

Jednak wszystko zacznie się już w sobotę, 24 lipca, koncertem zespołu Ørganek.

Dwa aspekty obchodów

Jak zaznacza dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, tegoroczne obchody rocznicowe mają dwa ważne aspekty. Po pierwsze, w tym roku niezwykle ważne są zdjęcia. - Nasze najważniejsze wydarzenie muzyczne w tym roku jest inspirowane zdjęciami z powstania. Tomasz Organek z gośćmi nagrał płytę, na której są piosenki inspirowane konkretnymi zdjęciami i scenami powstania, które sfotografował Eugeniusz Lokajski "Brok" - powiedział Ołdakowski. I dodał, że Organek dostrzegł w zdjęcia Lokajskiego, że powstańcy byli takimi samymi ludźmi jak my. - Lokajski potrafił to dostrzec, że w najtrudniejszych momentach, trudnych, dramatycznych, ci ludzie potrafią ocalić człowieczeństwo, potrafią się kochać, potrafią robić to, co Tomasz Organek umieścił w tytule płyty, czyli "Ocali nas miłość". Oni właśnie potrafili się ocalić pozytywnymi uczuciami, miłością jedni do drugich - stwierdził Ołdakowski.

Płyta i promujący ją koncert to coroczna tradycja obchodów rocznicowych. Ale do tej pory inspiracją dla artystów były przede wszystkim powstańcza poezja, a także wspomnienia z Archiwum Historii Mówionej.

W tym roku Ołdakowski zachęca do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym na zdjęcie i reportaż z obchodów rocznicy powstania warszawskiego. - Obchody organizowane są nie tylko w Warszawie, ale również w wielu miastach w Polsce. Można zrobić coś istotnego, coś wyjątkowego, tak jak Brok – uchwycić jakąś scenę i przesłać do nas zdjęcie zrobione dowolną techniką. Można zrobić je smartfonem, lub profesjonalnym aparatem. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń - mówi Ołdakowski.

Nadesłane zdjęcia będzie oceniać jury z Chrisem Niedenthalem na czele.

Według dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego drugim ważnym aspektem tegorocznych obchodów to współpraca z następnymi pokoleniami. - Rówieśnikami Powstańców Warszawy, dla których wartości pokolenia powstańców są ważne. To współpraca z ludźmi, którzy mogą tu przyjść i na uroczystościach powstańczych spotkać swoich bohaterów i porozmawiać o tym, co jest najważniejsze w życiu - stwierdził Jan Ołdakowski.

Koncert Tomasza Organka

Koncert promujący album zespołu Ørganek odbędzie się w Parku Wolności Muzeum Powstania Warszawskiego. Tego samego dnia odbędzie się premiera płyty "Ocali nas miłość", którą będzie można kupić na miejscu. Bilety na stronie muzeum. Transmisja z koncertu na antenie TVN24 i w TVN24 GO.

Tomasz Organek zdradził, co czuł, kiedy otrzymał propozycję zagrania z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. - Dla mnie to było bardzo przejmujące, że dostałem taki telefon od dyrektora Ołdakowskiego. Ja nie jestem warszawiakiem. Jestem związany z tym miastem od kilkudziesięciu lat, ale zadanie powierzone mi - osobie spoza Warszawy jest olbrzymim wyróżnieniem - powiedział wokalista. - Nie ma chyba większej świętości w Warszawie niż powstanie - podkreślił.

Mówił też o przygotowywaniach materiału na płytę i koncert. - Była lekka obawa, jak to pokazać i uchwycić idee, jak odnieść się do historii, jak odnieść się do teraźniejszości. Te idee: wolność, miłość, dialog, szacunek do drugiego człowieka są uniwersalne. Dzisiaj też są prawdziwe. Chodziło o to, aby zrobić to dobrze. Mam nadzieję, ze się udało - dodał.

Zwrócił również uwagę na to, że bardzo ważnym elementem nadchodzącego koncertu, jest udział publiki. - Wiem, ile biletów jest przewidzianych. Jest ich kilka tysięcy i one się świetnie rozchodzą. Jestem szczęśliwy, bo granie tak emocjonalnego materiału dla garstki osób lub przed kamerą online odbiera energię nie tworzy tej atmosfery, dlatego bardzo się cieszę, że to będzie przy pełnym składzie publiczności - stwierdził.

