Teatr Żydowski przeniesie się na Wolę. Na razie wybrano wykonawcę projektu

Od 2016 roku Teatr Żydowski nie ma w stolicy swojej stałej siedziby. Już niedługo jednak ma się to zmienić, bowiem zostanie on przeniesiony na ulicę Kasprzaka 22, gdzie do tej pory mieścił się Teatr na Woli. Nieruchomość została zakupiona przez miasto w 2019 roku. Teraz plany przeniesienia tam Teatru Żydowskiego wchodzą w etap realizacji. Projekt przygotuje pracownia Biuro Architekt Kaczmarczyk s.c. z Suchej Beskidzkiej.