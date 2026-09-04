Wola Szykują się do budowy nowego pawilonu. Pierwsze prace w Muzeum Powstania Warszawskiego Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Wizualizacja nowego pawilonu MPW Źródło wideo: Nizio Design International Źródło zdj. gł.: Muzeum Powstania Warszawskiego

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Muzeum Powstania Warszawskiego powiększy się o długi pawilon wejściowy od strony Towarowej z audytorium pod ziemią i ogrodem na dachu. Ku końcowi zmierza pierwszy etap prac projektowych. Projektanci dopracowują najważniejsze elementy nowego budynku - jego wygląd, konstrukcję i instalacje.

Przedstawiciele muzeum poinformowali w piątek, że na jego terenie prowadzone są już prace przygotowawcze. Chodzi między innymi o badania sondażowe, odkrywki fundamentów oraz przebudowę sieci infrastrukturalnych.

"Poszczególne prace będą realizowane sukcesywnie i zakończą się przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wniosek o jego wydanie będzie składany w grudniu 2026 roku" - czytamy w komunikacie.

Przygotowania do rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego Przygotowania do rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego Źródło zdjęcia: Muzeum Powstania Warszawskiego Przygotowania do rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego Źródło zdjęcia: Muzeum Powstania Warszawskiego Przygotowania do rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego Źródło zdjęcia: Muzeum Powstania Warszawskiego Przygotowania do rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego Źródło zdjęcia: Muzeum Powstania Warszawskiego Przygotowania do rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego Źródło zdjęcia: Muzeum Powstania Warszawskiego Przygotowania do rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego Źródło zdjęcia: Muzeum Powstania Warszawskiego Przygotowania do rozbudowy Muzeum Powstania Warszawskiego Źródło zdjęcia: Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum pracuje bez zakłóceń

Toczące się obecnie prace nie wpływają na funkcjonowanie muzeum. Jest ono otwarte dla zwiedzających, a wszystkie wystawy, wydarzenia i zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z planem. "Działania na terenie inwestycji są organizowane w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały na komfort odwiedzających" - podkreślają przedstawiciele placówki.

Apelują też do gości, aby zwracali uwagę na wskazówki pracowników oraz oznaczenia i tablice informacyjne związane z organizacją ruchu na terenie muzeum.

Nowe otwarcie na miasto

Harmonogram inwestycji zakłada, że nowy pawilon będzie gotowy w 2029 roku. Powstanie on w miejscu dawnej rampy kolejowej przy Towarowej. Zaprojektowano go tak, by otworzył muzeum na miasto. Znajdzie się w nim główne wejście do placówki od strony centrum stolicy.

Dziś ciężar obsługi komunikacyjnej placówki z trudem dźwiga ulica Przyokopowa. Są przy niej nowe biurowce i niewiele miejsca dla autokarów dowożących wycieczki. Usytuowanie wejścia od strony Towarowej ułatwi zwiedzającym dotarcie do placówki. W pobliżu nowego pawilonu mają zatrzymywać się autobusy. Bliżej stamtąd do przystanków tramwajowych i stacji metra Rondo Daszyńskiego.

Koncepcja budynku została wybrana w konkursie architektonicznym w 2018 roku. Jej autorem jest Mirosław Nizio i jego pracownia Nizio Design International. Ten sam twórca zaprojektował przed laty wystawę stałą Muzeum Powstania Warszawskiego.

Budynek będzie miał niemal 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Na trzech kondygnacjach - jednej naziemnej i dwóch podziemnych - powstanie przestrzeń przeznaczona pod działalność wystawienniczą, edukacyjną i kulturalną.

Nowy pawilon Muzeum Powstania Warszawskiego Tak będzie wyglądał nowy pawilon Muzeum Powstania Warszawskiego Źródło zdjęcia: Muzeum Powstania Warszawskiego Tak będzie wyglądał nowy pawilon Muzeum Powstania Warszawskiego Źródło zdjęcia: Muzeum Powstania Warszawskiego Tak będzie wyglądał nowy pawilon Muzeum Powstania Warszawskiego Źródło zdjęcia: Muzeum Powstania Warszawskiego

Trzy kondygnacje i ogród na dachu

Parter będzie nowoczesnym miejscem obsługi zwiedzających. Znajdą się tu kasy, stanowiska kontroli bezpieczeństwa, sklep, restauracja i sale warsztatowe.

Pod ziemią powstanie multimedialna sala widowiskowa dla 300 osób. Będą tam organizowane spotkania, wykłady, wydarzenia i projekcje. Znajdą się tam także sala wystaw czasowych, szatnie dla odwiedzających oraz przestrzenie magazynowe.

Dach budynku będzie zielony. Zaprojektowano go tak, aby muzeum mogło wykorzystywać go do imprez pod gołym niebem. Stanie się on elementem przestrzeni z letnim pawilonem, która będzie ogólnodostępna dla mieszkańców i turystów.