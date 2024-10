Strzały w kierunku policjantów, świadek raniony w pośladek. Zatrzymania

Dwóch zatrzymanych, zarzuty, areszt

- Kilka dni temu policjanci Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, we współpracy z policjantami Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, ustalili miejsce pobytu dwóch podejrzewanych osób. Najpierw doszło do zatrzymania 45-latka, kilka dni później w ręce funkcjonariuszy wpadł 38-latek. Jeden z nich to obywatel Ukrainy, drugi Tadżykistanu - powiedział rzecznik.