Prawie 700 tysięcy zgłoszeń od mieszkańców stolicy

Straż miejska z nowym smogowozem Źródło: Straż miejska / UM Warszawa

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ponad 215 tysięcy razy Warszawiacy kontaktowali się z centrum, by uzyskać informację na różne tematy związane z funkcjonowaniem miasta.

W ubiegłym roku ponad 18 tys. osób skorzystało też z bezpłatnych porad prawnych, zapisując się na spotkania z prawnikami za pośrednictwem centrum.

Kontakt telefoniczny częstszy niż przez aplikację

Najczęściej mieszkańcy kontaktują się przez telefon (305 tys. zgłoszeń), ale coraz większą popularnością cieszy się aplikacja mobilna MCK Warszawa 19115, przez którą wpłynęło ponad 230 tys. zgłoszeń.

Mieszkańcy korzystają również z portalu internetowego (ponad 94 tys. zgłoszeń) oraz kontaktu mailowego (ponad 66 tys. zgłoszeń).

Jak podał ratusz, konsultanci MCK Warszawa 19115 przeprowadzili w ciągu ubiegłego roku rozmowy trwające w sumie prawie 19 868 godzin, czyli ponad 827 dni.

12 lat, 6,5 miliona zgłoszeń

W 2026 roku minie 10 lat od uruchomienia Warszawskiego Systemu Powiadomień, który na bieżąco dostarcza użytkownikom aktualne wiadomości z różnych obszarów życia miasta. W ubiegłym roku za pomocą systemu wysłanych zostało prawie 2,5 tysiąca komunikatów.

Miejskie Centrum Kontaktu 19115 nieprzerwanie od 12 lat działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Od początku istnienia przyjęło ponad 6,5 miliona zgłoszeń.