Metro dotarło na Wolę. Z nowych stacji skorzystali już pierwsi pasażerowie

Bez tłumów i oficjalnych przemówień. Trzy nowe stacje metra na Woli zostały otwarte w sobotę rano. Dzień wcześniej prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski apelował podczas konferencji, żeby nie gromadzić się na przystankach i nie przychodzić ich oglądać. - Na to będzie jeszcze czas po epidemii. Prosimy, by korzystać z nich po to, żeby dojechać do pracy w poniedziałek czy we wtorek. Apelujemy, by nie przychodzić oglądać stacji. Zwłaszcza, że rozporządzenia rządowe jasno zabraniają tego typu zachowania - podkreślił Trzaskowski.