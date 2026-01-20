Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Sprawa Kajetana P. wraca na wokandę. Sąd Najwyższy rozpatrzy kasację obrońców

Sprawa Kajetana P.
Wyrok w sprawie Kajetana P.
Źródło: TVN24
Sąd Najwyższy zajmie się w marcu sprawą zabójstwa lektorki języka włoskiego Katarzyny J. Kasację w tej sprawie wnieśli obrońcy Kajetana P. Wskazali w niej między innymi wątpliwości dotyczące oceny stanu jego poczytalności. Mężczyzna został w 2023 roku prawomocnie skazany na dożywocie.

Termin rozprawy został wyznaczony na 12 marca. Jak poinformował Maciej Brzózka z zespołu prasowego SN, sprawą zajmie się pięcioosobowy skład sędziowski pod przewodnictwem prezesa Izby Karnej sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Sprawozdawcą sprawy ma być sędzia Anna Dziergawka.

- Zarzuty kasacji, która została wniesiona na korzyść mojego klienta, dotyczą oceny stanu jego poczytalności w chwili popełnienia czynu. Kasacja zawiera też zarzuty formalne oraz dotyczące postępowania przed sądem drugiej instancji i zarzuty skierowane w fakt wymierzenia osobie niekaranej kary dożywotnego pozbawienia wolności - powiedział obrońca Kajetana P. mecenas Piotr Dałkowski. Obrona wnioskuje o przekazanie tej sprawy do ponownego rozpoznania.

Brutalnie zamordował lektorkę, uciekł na Maltę. Prawomocny wyrok w sprawie Kajetana P.
Dowiedz się więcej:

Brutalnie zamordował lektorkę, uciekł na Maltę. Prawomocny wyrok w sprawie Kajetana P.

Najnowsze

Zabójstwo lektorki na Woli

Pracujący w jednej z warszawskich bibliotek Kajetan P. 3 lutego 2016 roku brutalnie zamordował 30-letnią tłumaczką Katarzyną J. w mieszkaniu przy ulicy Skierniewickiej na warszawskiej Woli. Wcześniej umówił się z nią na lekcję języka włoskiego

Mężczyzna kilkakrotnie dźgnął kobietę nożem w szyję. Ciało rozczłonkował i w walizkach przewiózł taksówką do wynajmowanego przez siebie mieszkania przy Potockiej na Żoliborzu. Żeby zatrzeć ślady zabójstwa spowodował w tym mieszkaniu pożar. Zwłoki Katarzyny J. odkryli gaszący ogień strażacy.

Po zbrodni uciekł na Maltę, gdzie ujęto go po 11 dniach i przekazano Polsce. Podczas przesłuchania nie okazał skruchy. Z jego wyjaśnień wynikało, że lektorka była przypadkową ofiarą. Mówił, że postanowił zabić człowieka "w ramach pracy nad sobą i walki ze słabościami".

Konwój Kajetana P.
Konwój Kajetana P.
Źródło: KGP

Obrońcy przekonują, że P. był niepoczytalny

Pod koniec stycznia 2021 roku Sąd Okręgowy w Warszawie nieprawomocnie uznał go za winnego dokonania zabójstwa i zdecydował, że ma odbywać karę w systemie terapeutycznym. Sąd zobowiązał go także do zapłaty po 75 tysięcy złotych matce i ojcu zamordowanej przez niego kobiety. Sąd uznał go także za winnego zaatakowania funkcjonariusza policji, który w dniu 26 lutego 2016 roku konwojował go w samolocie lecącym z Malty do Polski. Wtedy cały proces toczył się z wyłączoną jawnością.

Na początku czerwca 2023 roku karę dożywocia wobec Kajetana P. utrzymał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Sąd II instancji zmienił jedynie kwalifikację czynu i orzekł, że w chwili dokonywania zabójstwa sprawca miał zachowaną zdolność do rozpoznawania znaczenia czynu i ograniczoną w stopniu znacznym zdolność pokierowania swoim postępowaniem.

Obrona w apelacji chciała, by uznano go za niepoczytalnego, a prokuratura - że był poczytalny, później modyfikując stanowisko. - Sąd apelacyjny modyfikując wyrok pierwszej instancji oparł się na wnioskach trzeciego zespołu biegłych - wskazywała wtedy sędzia Izabela Szumniak. Przypomniała, że są one bliskie opinii drugiego zespołu biegłych, które - odmiennie od pierwszego zespołu - uznały, że P. nie cierpi na chorobę psychiczną, czy upośledzenie umysłowe, ale rozpoznały u niego głębokie zaburzenia osobowości - osobowość schizoidalną.

Sprawa Kajetana P.
Sprawa Kajetana P.
Źródło: TVN24

- Sąd uznał, że wymierzona w pierwszej instancji kara dożywocia za to zabójstwo, pomimo ograniczonej poczytalności oskarżonego uwzględnia w odpowiedni sposób stopień winy, a przede wszystkim społecznej szkodliwości, który w tej sytuacji musi być uznany za bardzo wysoki - wskazywała wtedy sędzia.

Oskarżający w sprawie prokurator Przemysław Nowak oceniał wtedy, że taki wyrok jest słuszny i zgodny z jego wnioskami. - To wyrok nietypowy, ponieważ jednocześnie sąd uznał, że przynajmniej częściowo miał on ograniczoną poczytalność. To wpływa na stopień winy, co powinno wpływać na karę, ale sąd uznał zgodnie z naszym stanowiskiem, że (...) charakter tej zbrodni, bezsensowność, przypadkowość ofiary jednak uznają wymierzenie tej najsurowszej kary - mówił.

- Jest to wyrok całkowicie zgodny z oczekiwaniami reprezentowanych przeze mnie pokrzywdzonych - mówił wtedy adwokat rodziny zamordowanej mecenas Rafał Carko.

Obrona P. już wtedy zapowiadała zaś rozważenie wniesienia kasacji. Kasacja taka wpłynęła latem 2024 roku. Następnie jej rozpatrzenie przeciągało się na skutek licznych wniosków o wyłączenie sędziów wyznaczanych do tej sprawy w SN.

Skazany też za napaść na psycholożkę

Od 2024 roku ostateczne jest już natomiast skazanie P. za napaść na psycholog podczas obserwacji psychiatrycznej. W maju 2016 roku na oddziale psychiatrii sądowej Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów P. zaatakował psycholożkę, którą chwycił za szyję i zaczął dusić. Sąd formalnie wymierzył ma za to karę pół roku więzienia, a w kwietniu 2024 roku kasację w tamtej sprawie oddalił SN.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Akcja służb w miejscowości Lasopole
Ksiądz podejrzany o zabicie siekierą i podpalenie znajomego. Sąd zdecydował
Okolice
Policja zatrzymała 28-latka
Nastolatka nie wróciła z sylwestra. 28-latek usłyszał zarzut zabójstwa
Bielany
Policja pokazała nagranie z miejsca zdarzenia
Cztery ciała w kamienicy. Jest pierwszy akt oskarżenia
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Sprawy sądowe w PolsceSąd NajwyższyZabójstwo
Czytaj także:
Pociąg SKM Impuls na linii S3
Utrudnienia w kursowaniu pociągów podmiejskich. Na torach doszło do wypadku
Ochota
W bagażu pasażera ujawniono pięć kilogramów rafy koralowej
Zbierał je na plaży na Seszelach. Po kontroli na lotnisku ma problemy
Włochy
Wypadek na drodze krajowej S2 w pobliżu miejscowości Konotopa
Złamał sądowy zakaz, zginęło pięć osób. Kierowca oskarżony
Okolice
Bramki automatycznej odprawy granicznej
Nowe bramki na Lotnisku Chopina. Odprawy mają być szybsze
Włochy
Zderzenie na Hynka
Zderzenie autokaru i dwóch samochodów
Włochy
Jedno z aut dachowało
Tragiczny wypadek, nie żyje chłopiec. Kierowcy obu aut zatrzymani
Praga Południe
Straż graniczna odesłała z Polski 41 obywateli Gruzji
21 cudzoziemców z nakazem opuszczenia Polski
Śródmieście
Pies błąkał się przy trasie S7
Psy błąkały się po drogach ekspresowych
Okolice
Nowy ośrodek dla osób w kryzysie bezdomności na warszawskiej Woli
Powstało nowe miejsce dla osób w kryzysie bezdomności
Wola
Mężczyzna padł ofiarą internetowych oszustów (zdjęcie ilustracyjne)
"Rozmowy były częste i sprawiały jej przyjemność". Straciła 400 tysięcy
Okolice
Wypadek na kuligu (zdj. ilustracyjne)
Pracownicy leżeli w korytarzu. Jeden nie żyje, drugi trafił do szpitala
Okolice
19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Kiedy zapytali ją, czy nie potrzebuje pomocy, rozpłakała się
Okolice
Zmiany na Dworcu Zachodnim
Dwie awarie na kolei. Odwołane i opóźnione pociągi
Okolice
Muzeum Literatury w Warszawie
Ministra pyta wojewodę o czynności podejmowane przez samorząd
Śródmieście
Pan Mieczysław mieszka w jamie nad Wisłą
Zobaczyli reportaż i ruszyli z pomocą. Pan Mieczysław opuścił jamę nad Wisłą
Praga Północ
Ciała małżeństwa odkryto w domu na terenie Ursusa
Dwa ciała w domu z odciętymi mediami. Urzędnicy: para odmawiała pomocy
Alicja Glinianowicz
Ucieczka przed kontrolą drogową
Uciekał przed policją. Zderzył się z ciężarówką. Nagranie
Okolice
Ranny myszołów zaufał strażnikom
"Ze stoickim spokojem pozwolił umieścić się w transporterze"
Targówek
Ścianka wspinaczkowa (zdj. ilustracyjne)
11-latek spadł ze ścianki wspinaczkowej. Przygniótł młodszego brata
Białołęka
Trzy tymczasowe areszty za kradzież z włamaniem do bmw
Zginęło auto warte pół miliona złotych. Trzech mężczyzn w areszcie
Praga Południe
72-letni mężczyzna wracał z psem do domu, prowadząc go na smyczy obok auta, którym kierował
Kierował autem i ciągnął psa. 72-latek przesłuchany przez policję
Okolice
Iwona Wieczorek, a w tle "ręcznik"
Zaginięcie Iwony Wieczorek. Nowe informacje
TVN24
Stacja Rondo Daszyńskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria na drugiej linii metra. Zamknęli pięć stacji
Wola
Pożar auta dostawczego na Mokotowie
Auto płonęło, kierowcy stali
Mokotów
Policjanci zatrzymali pseudokibica podejrzanego o handel narkotykami
Garaż pełen narkotyków. Policjanci zatrzymali pseudokibica
Ochota
Mężczyzna był poszukiwany listem gończym
Miał niemal tysiąc dni do odsiadki. Znaleźli go w szafie
Wola
Pożar budynku wielorodzinnego, nagranie od strażaków
Palił się dom, ewakuowali kilkadziesiąt osób. Akcja strażaków w oku kamery
Artur Węgrzynowicz
Ciała małżeństwa odkryto w domu na terenie Ursusa
"Od dwóch dni nie widział swoich sąsiadów". W mieszkaniu znaleźli dwa ciała
Ursus
Przejazd w Radości, linia otwocka
Dwa tygodnie bez pociągów, później ruch po jednym torze
Wawer
Ktoś wziął pomidory za rozżarzone węgle
Dostali zgłoszenie o "rozżarzonych węglach" na drodze. Znaleźli coś innego
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki