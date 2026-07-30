Wola "Jesteście mądrością współczesnej Polski". Prezydenci spotkali się z powstańcami Alicja Glinianowicz |

Przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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W czwartek w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego uczestnicy i uczestniczki powstania spotkali się z prezydentem Polski Karolem Nawrockim i prezydentem stolicy Rafałem Trzaskowskim. Z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent wręczył ordery i odznaczenia państwowe powstańcom i powstańczyniom warszawskim oraz osobom zaangażowanym w pielęgnowanie pamięci o tamtych wydarzeniach.

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Nawrocki: naszym drugim imieniem jest historia

- Jesteście mądrością współczesnej Polski. Przeżyliście życie w tak trudnych warunkach trochę jakby za nas. Teraz niesiecie wiedzę i doświadczenie, którym się dzielicie - powiedział Karol Nawrocki. - Wielu ludzi na świecie i w Polsce mówi, że drugim imieniem Polski jest historia. Czy to złe? To dobrze, że drugim imieniem jest historia. Jesteśmy narodem, który musiał przez wieki walczyć o swoją wolność. Mamy tak wielu bohaterów naszej historii. Mamy prawo być dumnymi, że naszym drugim imieniem jest historia - dodał.

Prezydent Nawrocki podziękował powstańcom.

Nawrocki przywołał słowa więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego, austriackiego psychologa i psychoterapeuty Viktora Frankla, który powiedział, że "to kim byliśmy, jest najpewniejszą formą naszego współczesnego bytu". - To oznacza, że każdego dnia my indywidualnie, ale także nasza narodowa wspólnota, każdy z nas tu siedzący, ale też my jako całość, podejmujemy decyzje i odpowiadamy na pytania, co będzie naszym pomnikiem egzystencji - mówił prezydent Polski. - Żywym pomnikiem narodowym egzystencji jesteście dzisiaj wy - zwrócił się do powstańców.

- Nie zazdrościmy wam tego, że przeżyliście te momenty, ale możemy zobaczyć dzięki wam, jakie są nasze narodowe cechy, jak należy zachować się, kiedy wolność jest zabierana - przemawiał Nawrocki. Prezydent podkreślił, że powstańcy "walczyli o godność, niepodległość i suwerenność, wydobywając z siebie najpiękniejsze cechy społeczeństwa".

- W ważnych chwilach powinniśmy być razem, powinniśmy się rozumieć. Powinniśmy się mniej kłócić. Tak wyglądało przecież Powstanie Warszawskie, wszystkie grupy podziemia były gotowe do tego, aby walczyć z niemieckimi okupantami, wszystkie generacje – i inteligenci, i pracownicy, i robotnicy. Nie mogę wam obiecać, że tę lekcję odrobimy, ale mogę wam obiecać, że będę robił wszystko, żebyśmy potrafili ze sobą rozmawiać, zanim będzie za późno i zanim przyjdzie nam walczyć – podsumował Karol Nawrocki.

Prezydent Karol Nawrocki podczas spotkania z powstańcami warszawskimi Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Trzaskowski: cały czas pełnicie służbę wobec kolejnych pokoleń

Następnie głos zabrał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który podkreślił, że spotkania z powstańcami warszawskimi są zawsze istotne.

- Zawsze, jak się tutaj spotykamy, mówimy o tym, że to jest dzień absolutnie niezwykły. Dlatego, że w tym zgiełku, który nas otacza, w tym braku pewności co do tego, jak będzie rozwijała się przyszłość, kiedy tak dużo konfliktów, spotykamy się tutaj razem i tworzymy wspólnotę Podajemy sobie dłoń z uśmiechem i myślimy o tym, co nas łączy. To niezwykłe doświadczenie w trudnych czasach jest waszą zasługą: powstańców i tych, którzy dbają, żeby takie miejsca jak Muzeum Powstania Warszawskiego mogły funkcjonować - mówił Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy docenił również wolontariuszy zaangażowanych w pomoc weteranom i dbających o groby powstańcze.

- Bardzo często mówimy o umiłowaniu wolności, która jest najbardziej istotna. Ale co ona znaczyła ponad 80 lat temu i po roku 1939? To była niezgoda na politykę siły, na czysty darwinizm, według którego zwyciężać ma silniejszy, żeby okupant decydował o tym, jakie mają być losy naszej ojczyzny, losy naszego miasta - kontynuował Trzaskowski.

Prezydent Warszawy zaznaczył, że Hitler chciał zniszczyć Warszawę w taki sposób, aby miasto już nigdy nie zostało odbudowane. - To wasze przywiązanie do wolności sprawiło, że te plany nie mogły się zmaterializować - zauważył. I dodał, że to cenne doświadczenie dla kolejnych pokoleń, że "umiłowanie wolności buduje".

Rafał Trzaskowski podziękował powstańcom za ich codzienną pogodę ducha, która uczy dzisiejsze pokolenie, że "trzeba patrzeć w przyszłość z odwagą i uśmiechem". - Wy cały czas pełnicie służbę wobec kolejnych pokoleń - zauważył.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas spotkania z powstańcami Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Największa akcja zbrojna podziemia

Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17, było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Do walki w stolicy przystąpiło wówczas 40-50 tysięcy powstańców. Powstanie planowane na kilka dni, trwało łącznie 63 dni.

Obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Parku Wolności Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka