Spółdzielnia tonie w długach. Mieszkańcy obawiają się o ostatni skrawek zieleni

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Pani Martyna, mieszkanka jednego z bloków przy ulicy Księcia Janusza, stała się właścicielką mieszkania na parterze zaledwie miesiąc temu. Jak mówi, wybrała je ze względu na atrakcyjne położenie komunikacyjne (blisko stąd m.in. do stacji drugiej linii metra) i na widok. Choć to najniższa kondygnacja, z okna widzi zieleń i dorodny, rozłożysty dąb. Boi się, że za kilka lat zamiast tego będzie oglądać ścianę nowego budynku albo okna sąsiadów.

"Kot w worku"

Mieszkańcom bloków przy ulicy Księcia Janusza 62, 44 i 42 sen z powiek spędzają plany Spółdzielni Mieszkaniowej "KOŁO" dotyczące sprzedaży działki znajdującej się pomiędzy ich budynkami.