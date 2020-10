Policja: spakował szczoteczki i maszynki do torby, uderzył ochroniarza, uciekł

Wszedł do sklepu, zapakował szczoteczki do zębów i maszynki do golenia za 1500 złotych i ruszył do wyjścia. Zareagował ochroniarz, ale nie zdołał zatrzymać mężczyzny. Znalazła go wolska policja. Jak zdradziła, podejrzany w sierpniu opuścił więzienie.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu jednym ze sklepów na Woli. Jak podaje policja, mężczyzna wszedł do sklepu i od razu podszedł do alejki z artykułami przemysłowymi.

"Nie zważając na inne osoby i pracowników sklepu, pakował do swojej torby szczoteczki do zębów i maszynki do golenia o wartości ponad 1500 złotych. Po chwili skierował się prosto do wyjścia, nie płacąc za towar. Na to zareagował pracownik ochrony. Mężczyzna, aby utrzymać się w posiadaniu skradzionych rzeczy rzucił się na ochroniarza, szarpał się z nim i uderzył go w twarz. W końcu wyrwał się i uciekł" - przekazała w komunikacie policja.

Informacja o napaści na ochroniarza dotarła na wolską komendę. Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny. Dwa dni później 33-latek był już w rękach policjantów.

Mężczyźnie grozi nawet do 10 lat więzienia KSP

Osiem razy siedział w więzieniu

"Sprawą zajmowali się śledczy z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Zgromadzili materiał dowodowy. Ustalili, że mężczyzna ośmiokrotnie przebywał w zakładzie karnym i opuścił go w sierpniu. Był on karany za przestępstwa przeciwko życiu zdrowiu oraz mieniu" - wskazała policja. I dodała, że podejrzany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut "kradzieży rozbójniczej w warunkach recydywy wielokrotnej".

Na wniosek policji i prokuratury sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Robert Koniuszy o przebiegu zdarzenia TVN24

Autor:katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl