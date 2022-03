Dostawili słupki, śmieciarka nie ma jak wjechać. Drogowcy: powinny tam być od dekady, poprzednie ktoś wyrwał

W pobliżu jednego z bloków przy Redutowej pojawiły się dwa nowe słupki, które blokują wjazd śmieciarce. Przez to śmieci nie były odbierane przez dwa tygodnie, a strażacy nie mogli dojechać do wezwania. Spółdzielnia jest zaskoczona, a drogowcy tłumaczą, że chodnik nie może być traktowany jak ulica, tylko dlatego, że tak się utarło.

Chodzi o blok na warszawskiej Woli przy Redutowej 44, u zbiegu z Pustola. Słupki pojawiły się prawdopodobnie z początkiem marca. Jak poinformował nas czytelnik, w weekend uniemożliwiły dojazd strażakom. Przecisnąć nie może się też śmieciarka, która wjeżdżała tędy do pobliskiej altany.

Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter, który sprawdził, jak wygląda sytuacja. - Droga, o której mowa, to właściwie chodnik. Ale jest na tyle szeroki, że pozwala wjechać w głąb bloków. Teraz przeszkadzają nie tylko słupki, ale też znak i kubły na śmieci. To starsze budownictwo i nie widać konsekwencji ani logiki w tej infrastrukturze - ocenia nasz reporter. - Wóz strażacki na pewno nie wjedzie - dodaje. Od mieszkańców nasz reporter dowiedział się, że przez zablokowany wjazd, śmieci nie były odbierane przez dwa tygodnie.

Kontenery pod oknami

Skontaktowaliśmy się z Ireneuszem Czerwińskim, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej im. gen. Józefa Sowińskiego, który odpowiada za to osiedle. Jak wskazuje, zagrodzony został wjazd, który funkcjonował przeszło 20 lat. Twierdzi, że nikt z nim tego nie konsultował. - Jest problem nie tylko z dojazdem śmieciarki, ale także karetki pogotowia czy straży pożarnej. Musieliśmy wystawić kubły ze śmieciami przy drodze, czyli stoją teraz pod oknami mieszkańców. MPO zgodziło się je na razie warunkowo odbierać - opisuje. I zauważa, że teraz śmieciarka musi stawać na przejściu dla pieszych, blokuje także ulicę kierowcom.

Prezes zapewnia, że próbuje dowiedzieć się, kto odpowiada za postawienie słupków, ale na razie bezskutecznie. W Zarządzie Dróg Miejskich usłyszał, że dojazd do bloków powinien być zapewniony od strony ulicy Batalionów AK "Zośka". - Ale tam dojazdu tak naprawdę nie ma - podkreśla. - Osiedle było budowane już ileś lat temu i od wtedy ten wjazd funkcjonował. Śmietnik też nie był budowany ostatnio, jest jeszcze na planach geodetów z 2005 roku - mówi.

Nasz reporter sprawdził, czy do bloków można dojechać od ulicy Batalionów "AK" Zośka. - Od tej strony są jedynie wcięcia, które pozwalają przybliżyć się przed budynki. W pewnym momencie kończą się jednak barierami infrastrukturalnymi, takimi jak murek czy żywopłot - opisuje Szmelter. - Odnogi o których mowa, prowadzą głównie do garaży. Nie ma tutaj typowej drogi pożarowej, z której służby mogłyby korzystać - ocenia.

ZDM: tam nie ma wjazdu

O wyjaśnienia poprosiliśmy najpierw rzecznika Woli Tomasza Kellera, który odesłał nas do Zarządu Dróg Miejskich. Rzecznik drogowców Jakub Dybalski przyznał: - Ostatnio zapewne remontowaliśmy tam ten fragment chodnika, który wygląda na świeży i uzupełniliśmy brakujące słupki. Jak jest zorganizowany dojazd służb do budynków na tym osiedlu, to trzeba zapytać wspólnotę. Na pewno nie odbywa się tamtędy, czyli przez przejście dla pieszych.