Mieszkańcy Woli czekali na nią prawie trzy lata. Wreszcie zostanie uruchomiona

Urząd dzielnicy Wola ogłosił, że fontanna przy skwerze Wolnej Elekcji jest gotowa do uruchomienia. Mieszkańcy mają przekonać się o tym na przełomie kwietnia i maja. Przyszło im na to czekać prawie trzy lata. Tyle trwały prace i formalności związane z przyłączeniem fontanny do instalacji elektrycznej.