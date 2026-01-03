Seria awarii. Kilkadziesiąt budynków bez wody

Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Do awarii wodociągowych doszło ostatniej doby na Bielanach, Mokotowie, Pradze Południe, Ursusie, Ursynowie, Wilanowie i Woli. Według danych ze strony Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Administracji trwa usuwanie ich skutków.

Awarie w siedmiu dzielnicach - lista adresów

Dostępu do wody nie mają między innymi mieszkańcy budynku przy alei "Solidarności" 4, gdzie podstawiony został beczkowóz. W sąsiedztwie doszło też do awaryjnego wyłączenia dostaw wody do sześciu budynków przy ulicy Szlenkierów.

Na Bielanach doszło do awarii przy ulicy Horacego. Odczują ją mieszkańcy trzech budynków przy ulicach Czechowa i Wólczyńskiej. Beczkowóz miejskich wodociągów pojawił się przy ulicy Czechowa 2.

Na Mokotowie nie ma dostępu do wody w ośmiu nieruchomościach przy ulicy Zawrat. Wodociągowcy przewidują, że skutki awarii powinny zostać usunięte do godziny 15 w sobotę.

Rano doszło też do awarii przy ulicy Jarocińskiej na Pradze Południe. Oznacza to przerwę w dostawach wody do czterech bloków przy ulicach Jarocińskiej, Witolińskiej i Łukowskiej.

W Ursusie skutki awarii wodociągowej odczuwają mieszkańcy ponad 20 budynków, zlokalizowanych wzdłuż ulicy Ochockiej. Według MPWiK problem pojawił się już w piątek po południu.

Na Ursynowie w dwóch miejscach ustawione zostały beczkowozy: przy ulicy Puszczyka 17/19 i Nutki 1. Wodociągowcy odnotowali tam dwie awarie. Do pierwszej z nich doszło przy ulicy Surowieckiego. Na jej skutek wyłączono dostawy wody do ośmiu posesji przy Surowieckiego, Puszczyka i Nutki. Druga awaria miała miejsce na Muzycznej. Odczują ją mieszkańcy dwóch domów przy tej ulicy.

W Wilanowie beczkowóz pojawił się przy ulicy Kubickiego 19. Z powodu awarii dostęp do wody stracili tymczasowo mieszkańcy sześciu budynków przy Gubinowskiej, Kubickiego, Marconich i Wiktorii Wiedeńskiej.

Gdzie zgłosić awarię?

Miejskie wodociągi w jednym z komunikatów przypominały, że mrozy i wahania temperatury z tak zwanym przejściem przez 0 stopni Celsjusza nie pozostają bez znaczenia dla infrastruktury podziemnej. Najbardziej wrażliwa jest właśnie infrastruktura dostarczająca mieszkańcom wodę.

"Zimą, w porównaniu do pozostałych pór roku, ulega ona większej liczbie awarii, wynikających z niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dlatego też Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie zapewnia, że pracownicy spółki przy wsparciu wykonawców zewnętrznych dokładają wszelkich starań, by w tym okresie ewentualne awarie wodociągowe były usuwane na bieżąco i tak szybko jak to możliwe, a uciążliwości związane z przerwami w dostawach wody zostały ograniczone do minimum" - podało MPWiK.

Wystąpienie awarii wodociągowej można zgłaszać pod bezpłatnym, czynnym całą dobę numerem telefonu 994 lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej MPWiK w zakładce Zgłoś awarię lub reklamację. Mieszkańcy mogą także korzystać z numeru Miejskiego Centrum Kontaktu 19115.

