Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Seria awarii. Kilkadziesiąt budynków bez wody

Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Pogoda sprzyja awariom wodociągowym. W sobotę z problemami borykają się mieszkańcy siedmiu dzielnic. Skutki awaryjnych wyłączeń są odczuwalne w kilkudziesięciu budynkach w stolicy. Na ulicach pojawiły się beczkowozy.

Do awarii wodociągowych doszło ostatniej doby na Bielanach, Mokotowie, Pradze Południe, Ursusie, Ursynowie, Wilanowie i Woli. Według danych ze strony Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Administracji trwa usuwanie ich skutków.

Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Awarie w siedmiu dzielnicach - lista adresów

Dostępu do wody nie mają między innymi mieszkańcy budynku przy alei "Solidarności" 4, gdzie podstawiony został beczkowóz. W sąsiedztwie doszło też do awaryjnego wyłączenia dostaw wody do sześciu budynków przy ulicy Szlenkierów.

Na Bielanach doszło do awarii przy ulicy Horacego. Odczują ją mieszkańcy trzech budynków przy ulicach Czechowa i Wólczyńskiej. Beczkowóz miejskich wodociągów pojawił się przy ulicy Czechowa 2.

Na Mokotowie nie ma dostępu do wody w ośmiu nieruchomościach przy ulicy Zawrat. Wodociągowcy przewidują, że skutki awarii powinny zostać usunięte do godziny 15 w sobotę.

Rano doszło też do awarii przy ulicy Jarocińskiej na Pradze Południe. Oznacza to przerwę w dostawach wody do czterech bloków przy ulicach Jarocińskiej, Witolińskiej i Łukowskiej.

W Ursusie skutki awarii wodociągowej odczuwają mieszkańcy ponad 20 budynków, zlokalizowanych wzdłuż ulicy Ochockiej. Według MPWiK problem pojawił się już w piątek po południu.

Na Ursynowie w dwóch miejscach ustawione zostały beczkowozy: przy ulicy Puszczyka 17/19 i Nutki 1. Wodociągowcy odnotowali tam dwie awarie. Do pierwszej z nich doszło przy ulicy Surowieckiego. Na jej skutek wyłączono dostawy wody do ośmiu posesji przy Surowieckiego, Puszczyka i Nutki. Druga awaria miała miejsce na Muzycznej. Odczują ją mieszkańcy dwóch domów przy tej ulicy.

W Wilanowie beczkowóz pojawił się przy ulicy Kubickiego 19. Z powodu awarii dostęp do wody stracili tymczasowo mieszkańcy sześciu budynków przy Gubinowskiej, Kubickiego, Marconich i Wiktorii Wiedeńskiej

Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Awaria wodociągowa przy ulicy Kubickiego w Wilanowie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Gdzie zgłosić awarię?

Miejskie wodociągi w jednym z komunikatów przypominały, że mrozy i wahania temperatury z tak zwanym przejściem przez 0 stopni Celsjusza nie pozostają bez znaczenia dla infrastruktury podziemnej. Najbardziej wrażliwa jest właśnie infrastruktura dostarczająca mieszkańcom wodę.

"Zimą, w porównaniu do pozostałych pór roku, ulega ona większej liczbie awarii, wynikających z niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dlatego też Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie zapewnia, że pracownicy spółki przy wsparciu wykonawców zewnętrznych dokładają wszelkich starań, by w tym okresie ewentualne awarie wodociągowe były usuwane na bieżąco i tak szybko jak to możliwe, a uciążliwości związane z przerwami w dostawach wody zostały ograniczone do minimum" - podało MPWiK.

Wystąpienie awarii wodociągowej można zgłaszać pod bezpłatnym, czynnym całą dobę numerem telefonu 994 lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej MPWiK w zakładce Zgłoś awarię lub reklamację. Mieszkańcy mogą także korzystać z numeru Miejskiego Centrum Kontaktu 19115.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Z powodu awarii woda zalała ulicę
Awaria wodociągu, w 10-piętrowym bloku nie było wody
Praga Południe
Awaria wodociągowa na Białołęce
Awaria na Tarchominie. Mieszkańcy korzystali ze studni oligoceńskiej
Białołęka
Awaria ciepłownicza na Pradze Północ
Mieszkańcy ponad 120 budynków nie mieli ogrzewania przez całą noc
Praga Północ
OGLĄDAJ: "Mamy wyraźne zaznaczenie, że obie Ameryki to podwórko Stanów Zjednoczonych"
WenezuelaFoto

"Mamy wyraźne zaznaczenie, że obie Ameryki to podwórko Stanów Zjednoczonych"
WYDANIE SPECJALNE

WenezuelaFoto
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
Czytaj także:
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Wielęcinie
Auto dachowało, w środku dwoje pijanych. Twierdzili, że kierowała "nieznana im osoba"
Mężczyzna wybiegł z marketu z wózkiem sklepowym (zdjęcie ilustracyjne)
Zaczęło się od kradzieży w sklepie. Trzy osoby z zarzutami, jedna w areszcie
Odcinkowy pomiar prędkości na S2
Dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości w pobliżu stolicy
Roman Lipiec ps. "Adam", żołnierz Powstania Warszawskiego
Nie żyje Roman "Adam" Lipiec, walczył w Powstaniu Warszawskim
Śródmieście
dziecko noworodek szpital shutterstock_2288052627
Abigail przyszła na świat minutę po północy
Wola
Orszak Trzech Króli w Warszawie
Orszaki Trzech Króli przejdą ulicami blisko tysiąca miejscowości
Śródmieście
pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie księgowe z jednego sądu oskarżone
Bez kasku i w trudnych warunkach na hulajnodze
Bez kasku na hulajnodze po zaśnieżonej drodze. "Skrajnie niebezpieczne"
Policyjny radiowóz zimą
Uderzyła w radiowóz i wjechała do rowu
We wrześniu rozpocznie się seria spotkań z mieszkańcami w sprawie OAW
Projektują obwodnicę aglomeracyjną. Ogłosili kolejny przetarg
Policja zatrzymała pijanego kierowcę
Spowodował kolizję i uciekł, miał blisko trzy promile alkoholu
Śnieg spadający z dachu
Dwa krzesła, taśma i kartka: uwaga spadający śnieg z dachu
Śródmieście
pap_20231214_107
Przeskoczył przez barierkę, uderzył głową o posadzkę. Zmarł w szpitalu
Targówek
Pożar aut
Spaliły się cztery samochody i garaż
"Słowik", "Pieprzu" i "Cycek" trafili do aresztu
"Słowik" ponownie oskarżony, razem z "Pieprzem" i "Cyckiem"
Śródmieście
Seniorka przeszła nocą 20 kilometrów wzdłuż drogi krajowej (zdj. ilustracyjne)
Pieszy szedł autostradą, kierowca próbował go ominąć i wpadł do rowu
Dworzec Mława Miasto przed i po odśnieżeniu
Podróżni tonęli w śniegu. Po wizycie reporterki widać już schody
Lotnisko Chopina w Warszawie
Zatrzymany na lotnisku z zagłuszarką fal radiowych, trafił do aresztu
Włochy
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Zmiany w kursowaniu komunikacji po Nowym Roku i w święto Trzech Króli
Komunikacja
Pies bezpiecznie wrócił do właściciela
Pod psem załamał się lód
Z powodu awarii woda zalała ulicę
Awaria wodociągu, w 10-piętrowym bloku nie było wody
Praga Południe
Pijani jechali w nocy po alkohol, zabrali ze sobą niemowlę
Pijani dorośli jechali po alkohol. W aucie było wyziębione niemowlę
Pracowita noc sylwestrowa płockich strażaków
Jechali na sygnałach, doszło do zderzenia. Ranny policjant
Straż miejska zatrzymała nietrzeźwego kierowcę przy placu Szembeka
"Rozbrajająco szczery" kierowca
Praga Południe
Awaria wodociągowa na Białołęce
Awaria na Tarchominie. Mieszkańcy korzystali ze studni oligoceńskiej
Białołęka
Policjanci zatrzymali 39-latka
Rowerzysta zginął, kierowca próbował uciec. Sąd zdecydował o areszcie
Strażnicy miejscy zajęli się zagubioną seniorką
Wystarczył telefon. 86-latka i 90-latek bezpiecznie wrócili do swoich rodzin
Śródmieście
Dachowanie po zderzeniu w Alejach Jerozolimskich
Zderzył się z innym autem i dachował. Był pijany
Ochota
Most nad Świdrem
Porozumienie samorządów. Stuletni most przejdzie modernizację
W sylwestrową noc doszło do pożaru choinki
Pożary miejskich choinek. "Efekt wystrzałów petard i fajerwerków"
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki