Wyłamał szlaban i wjechał w budynek sądu

Samochód wjechał w budynek sądu na Bemowie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Do zdarzenia doszło przed siedzibą Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli przy ulicy Kocjana. Pierwszą informację otrzymaliśmy na Kontakt24. "Kierowca samochodu ciężarowego przejechał przez szlaban do kompleksu sądowego i próbował wjechać ciężarówką w wejście sądu. (...) Nikomu nic się nie stało. Został zatrzymany przez policję" - napisał internauta.

Na miejscu był Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Kierowca chciał wjechać na teren sądu, a ochroniarz negował jego prawo do wjazdu i nie chciał go wpuścić. Kierowca zirytował się i potraktował gazem ochroniarza. Wyłamał szlaban i wjechał na teren sądu, gdzie jechał chwilę po chodniku, staranował kilka donic, na koniec uderzył w wejście do sądu – opisał reporter.

Na czas trwania akcji policji do sądu wchodzi się wyjściem ewakuacyjnym. - Kierują do niego ochroniarze. Główne wejście do budynku jest odgrodzone taśmą przez policję - dodał Leczkowski.

Samochód dostawczy dalej jest na miejscu. - Nie został jeszcze odholowany. Będzie to bardzo trudne, duża laweta będzie musiała wjechać bardzo wąskim chodnikiem, żeby go wyciągnąć. Następnie żeby zminimalizować dalsze uszkodzenia będzie musiała robić to bardzo powoli - relacjonował Leczkowski o godzinie 12.30 na antenie TVN24.

Samochód wjechał w budynek sądu na Bemowie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Marta Sulowska z bemowskiej policji poinformowała, że zgłoszenie do dyżurnego wpłynęło po godzinie 10. - Samochód dostawczy chciał wjechać na teren sądu. Doszło do sprzeczki 38-letniego kierowcy z pracownikiem ochrony. Kierowca użył gazu - dodała.

Zaznaczyła, że następnie kierowca z impetem wyłamał szlaban i uderzył w budynek sądu.

- Jest w tej chwili pod opieką załogi pogotowia ratunkowego przy asyście policjantów. Jedzie do szpitala. Zarówno przy nim, jak i w kabinie samochodu nie znaleziono żadnych niebezpiecznych przedmiotów - powiedziała nadkom. Marta Sulowska.

Jak powiedziała w rozmowie z tvnwarszawa.pl ani pracownikowi ochrony, ani innym osobom przebywającym na terenie obiektu nic się nie stało.

Policja ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia.