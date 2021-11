Na Woli odczarowują menstruacyjne tabu. W planach mają spotkania z położnymi dla chłopców

Akcję montowania półek z bezpłatnymi podpaskami i tamponami zainicjowała w Polsce fundacja "Różowa skrzyneczka". To reakcja na problem tak zwanego ubóstwa menstruacyjnego. Brak dostępu do materiałów higienicznych jest dużą przeszkodą w codziennym funkcjonowaniu, a najmocniej odczuwają to kobiety i dziewczynki z biedniejszych rodzin. Niejednokrotnie zdarza się, że z tego powodu, w trakcie miesiączki muszą rezygnować z wyjścia do szkoły czy pracy.