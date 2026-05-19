Wola

"Różowa kokaina" ukryta w mieszkaniu

Policja znalazła narkotyki
Policjanci znaleźli narkotyki
Źródło wideo: KRP Warszawa IV
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa IV
Policjanci w mieszkaniu i komórce lokatorskiej znaleźli pięć kilogramów narkotyków, w tym rzadką i niebezpieczną "różową kokainę". Do sprawy zatrzymali kobietę i mężczyznę. Podejrzani usłyszeli zarzuty.

Policjanci z warszawskiej Woli od dłuższego czasu pracowali nad sprawą handlu narkotykami. Działania w terenie doprowadziły ich do kobiety, która miała posiadać w mieszkaniu znaczne ilości narkotyków.

Zjawili się na miejscu i przeszukali lokal. Jak podała nadkom. Marta Sulowska z komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, w mieszkaniu oraz komórce lokatorskiej należącej do 37-latki, policjanci znaleźli zabronione substancje: prawie trzy kilogramy amfetaminy, ponad dwa kilogramy ecstasy, pół kilograma marihuany i ponad 210 gramów kokainy. Znaleźli też ponad 200 gramów tzw. tusi - "różowej kokainy". Jak dodali, to rzadka i niebezpieczna mieszanka syntetyczna.

Eksperci ostrzegają przed tusi. "Narkotyk elit" coraz częściej dociera do Europy

Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV

Funkcjonariusze przeszukali też inny lokal. Tam znaleźli marihuanę i zatrzymali w tej sprawie 36-letniego mężczyznę.

"Oprócz narkotyków, policjanci zabezpieczyli gotówkę w kwocie 3400 złotych, oraz 245 euro na poczet przyszłych kar i grzywien" - dodała Sulowska.

Objęci dozorem

Po zgromadzeniu materiału dowodowego przez śledczych, kobieta i mężczyzna zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

Źródło zdjęcia: KRP Warszawa IV

Podejrzana usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, natomiast podejrzany - posiadania środków odurzających. Decyzją prokuratora podejrzani zostali objęci dozorem policyjnym.

Czynności w sprawie postępowania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
