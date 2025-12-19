Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Naturalny beton, czarna stal, zielony dach. Nowy rozdział w historii muzeum

|
Wizualizacja pawilonu od strony Towarowej
Wizualizacja nowego pawilonu MPW
Źródło: Nizio Design International
Muzeum Powstania Warszawskiego powiększy się o długi pawilon wejściowy od strony Towarowej z audytorium pod ziemią i ogrodem na dachu. W piątek podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych, opiewa na prawie 140 milionów złotych.

- Zaczynamy nowy rozdział - powiedział tuż przed podpisaniem umowy Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Kierowana przez niego placówka od lat "dusi się" w przestrzeniach dawnej elektrowni tramwajowej na Woli. Ponad dwie dekady temu nikt nie spodziewał się, że muzeum będzie aż takim sukcesem.

- Muzeum odwiedza co roku, z wyjątkiem lat pandemii, ponad 600 tysięcy osób. A nie jest tajemnicą, że było zaprojektowane na między 120 a 200 tysięcy widzów - przypomniał Ołdakowski. Pierwsze muzeum narracyjne stało się jedną z największych atrakcji turystycznych Warszawy. Ale przez swoją codzienną działalność, wykraczającą poza ekspozycję, przyciągnęło również wielu warszawiaków. Opowiedziana nowocześnie historia zrywu z 1944 roku trafiła celnie w potrzebę zakorzenienia się w lokalnym micie. Zresztą jego nośność przekroczyła granice lokalności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Te przedmioty pamiętają zaciekłą walkę o powstańczą redutę

Te przedmioty pamiętają zaciekłą walkę o powstańczą redutę

Piotr Bakalarski
O rozbudowę zabiegali od lat. Pieniądze zapewnione, oferta wybrana

O rozbudowę zabiegali od lat. Pieniądze zapewnione, oferta wybrana

Piotr Bakalarski

Twarzą do Towarowej

Przez 20 lat radykalnie zmieniło się otoczenie muzeum: z pofabrycznego na biurowe. - Dzisiaj naszą główną ulicą komunikacyjną jest malutka ulica Przyokopowa, przy której pracuje prawie dziewięć tysięcy ludzi. Ten ruch powoduje, że dotarcie do muzeum jest wyjątkowo trudne – zauważył Ołdakowski.

Stąd decyzja o komunikacyjnym "odwróceniu" muzeum do ulicy Towarowej, co pozwoli "lepiej wpiąć się w tkankę miejską". To tam, na zielonej skarpie między chodnikiem a murem muzeum wybudowany zostanie długi parterowy pawilon, tam zatrzymywać się będą autobusy, tam znajdą się: główne wejście, kasy i szatnia. Stąd będzie bliżej do przystanków tramwajowych i stacji metra Rondo Daszyńskiego.

- Ten pawilon będzie miał park na dachu i kawiarnię. Pojawią się w nim magazyny i pracownie edukacyjne - teraz mamy dwie, a będziemy mieli 12. Dziś nasze lekcje edukacyjne sprzedają się w ciągu dwóch godzin na cały rok, chcemy odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Bezpieczne podziemne magazyny sprawią, że nie będziemy zmuszeni do wynajmowania takiej przestrzeni na zewnątrz – zapowiadał Jan Ołdakowski.

Pod ziemią znajdą się też multimedialne audytorium na 300 osób i sala wystaw czasowych.

"Bohaterowie czekają"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przypomniał, że zobowiązanie do sfinansowania rozbudowy muzeum złożył w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego premier Donald Tusk. Polityk zadeklarował wtedy 100 milionów złotych z budżetu państwa. Wymagało to formalnej gimnastyki - podpisania umowy o czasowym współprowadzeniu placówki przez resort kultury. 45 milionów dołożyła z budżetu miasta Rada Warszawy.

- Nie muszę nikogo przekonywać, jak ważne jest dla nas wszystkich Powstanie Warszawskie. Nasi bohaterowie czekają na tę inwestycje, czeka na nią cała Warszawa i cała Polska – powiedział Trzaskowski.

W wysokie tony uderzyła także Małgorzata Winiarek-Gajewska prezeska firmy NDI, lidera konsorcjum, które wygrało przetarg na realizację prac budowlanych (zaoferowało 138,9 miliona złotych).

- Czujemy się ogromnie wyróżnieni możliwością realizacji tego projektu. To, że jesteśmy firmą z Sopotu nie zmienia faktu, że projekt jest wyjątkowo ważny dla wszystkich nas mieszkających w Polsce – stwierdziła. I dodała, że budowa potrwa 40 miesięcy, czyli do połowy 2029 roku.

Przez większość tego okresu muzeum będzie otwarte dla zwiedzających. - Zakładamy, że będzie nieczynne kilka, kilkanaście tygodni w momencie połączenia głównego budynku z nowym. Jest to nieuniknione, trzeba te dwie infrastruktury połączyć – tłumaczył dyrektor Ołdakowski. Wyraził nadzieję, że w przyszłym roku uda się jeszcze uruchomić Pokój na lato w dotychczasowej formule. Potem teren ten stanie się placem budowy.

Tak ma wyglądać nowy pawilon MPW
Wizualizacja pawilonu od strony Towarowej
Wizualizacja pawilonu od strony Towarowej
Źródło: Nizio Design International / MPW
Widok od strony dziedzińca
Widok od strony dziedzińca
Źródło: Nizio Design International / MPW
Wizualizacja pawilonu z góry
Wizualizacja pawilonu z góry
Źródło: Nizio Design International / MPW
Wizualizacja wnętrza pawilonu
Wizualizacja wnętrza pawilonu
Źródło: Nizio Design International / MPW

Naturalny beton, czarna stal

Koncepcja budynku została wybrana w konkursie architektonicznym w 2018 roku. Jej autorem jest Mirosław Nizio i jego pracownia Nizio Design International. Ten sam twórca zaprojektował przed laty wystawę stałą Muzeum Powstania Warszawskiego.

- Pawilon będzie balansował między historią a teraźniejszością, nie będzie górował nad obiektem starej elektrowni, poprzez swoją geometrię będzie tworzył bramę, wejście do muzeum - opisywał własny projekt Nizio. I dodał, że zielony dach jest kontynuacją idei Pokoju na lato. - Będziemy mieli bardzo dużą powierzchnię zielonego dachu, która będzie wznosiła się, zapraszała wszystkich do wejścia do tego obiektu. Stworzy też przestrzeń do organizowania eventów czy koncertów - tłumaczył architekt.

Zapowiedział, że budynek będzie "współczesną architekturą w ascetycznym wydaniu z wykorzystaniem betonu naturalnego i stali czarnej", materiałów, które mają korespondować z istniejącym budynkiem i wystawą.

Względem konkursowej koncepcji sprzed siedmiu lat Mirosław Nizio dokonał pewnych modyfikacji. Elewacja pawilonu nie będzie czarna, ale bardziej naturalna dla betonu - szara. Z koncepcji wypadła wysoka ściana, która miała domykać zielony dach od południa. Dodano natomiast schody wzdłuż Grzybowskiej i powiększono przestrzeń audytorium.

Wystawa się broni

Mimo że muzeum uzyska przestrzenny "oddech" na razie nie są planowane istotne zmiany w ekspozycji stałej.

- Zakładamy, że kiedyś będziemy musieli zmienić tę wystawę. Natomiast ona ciągle, to wynika z naszych badań, jest komunikatywna i przyciąga - wyjaśnił Jan Ołdakowski. - Muzeum Holokaustu (w Waszyngtonie - red.), pierwsze na świecie muzeum narracyjne, podjęło decyzję o zmianie wystawy po 35 latach. Nasza ma 22 lata. Nie będziemy łączyć rozbudowy muzeum ze zmianą wystawy - podsumował dyrektor.

Autorka/Autor: Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Nizio Design International / MPW

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w Warszawie
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz i wydawca tvn24.pl
Czytaj także:
Policjantka, będąca po służbie, zatrzymała nietrzeźwego kierowcę
Kierował pijany. Wjechał do rowu na oczach policjantki
Policja zatrzymała trzech mężczyzn
Pili alkohol, doszło do sprzeczki. Stracił zegarek i telefon
Park nad POW zdewastowany
Nowy park już zdewastowany. Rozjeździli alejki, rośliny i trawniki
Ursynów
Protest w Łomiankach
Mają dość korków. Protestowali na pasach
Klępa z łoszakiem przy szlaku od Sierakowa do Pociechy
Rozdrażniona klępa postraszyła spacerowiczów
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Zabójstwo Mai z Mławy. Prokuratura poinformowała o decyzji Grecji
Akcja straży pożarnej w Porcie Czerniakowskim
Wyciek substancji ropopochodnej w Porcie Czerniakowskim
Śródmieście
Okrągły Stół w Pałacu Prezydenckim
Okrągły Stół jest już w Muzeum Historii Polski
Żoliborz
Dwa nowe odcinki trasy S7 udostępnione kierowcom
Dwa nowe odcinki trasy S7 udostępnione kierowcom
Areszt Śledczy Warszawa-Białołęka
Wyszedł z aresztu, na widok strażników granicznych uciekł. Trwają poszukiwania
Białołęka
Barcelońska La Rambla
Krucza miała być jak La Rambla. Pomysł w ogniu krytyki
Piotr Bakalarski
32-latek jest podejrzany o kradzież pieniędzy
Kradzież pieniędzy w salonie kosmetycznym. Sprawcę nagrała kamera
Policjanci zatrzymali stalkera
Nie przeprosił, na sądowym korytarzu wyzywał i groził. Stalker skazany
Katarzyna Kędra
Kierowca wjechał w ogrodzenie cmentarza i zginął na miejscu
Uderzył autem w ogrodzenie cmentarza. Zginął na miejscu
Prace nad malarską rekonstrukcją "Portretu Fryderyka Chopina"
Studentka rekonstruuje zniszczony w powstaniu portret Chopina
Śródmieście
Mężczyzna ukrywał się na klatce schodowej
Spał na klatce schodowej, okazało się, że jest poszukiwany
Śródmieście
Prace archeologiczne na placu Żelaznej Bramy
Na tropie Żelaznej Bramy
Piotr Bakalarski
Strażacy na stacji metra Centrum
Zadymienie w metrze, trzy stacje były wyłączone z ruchu
Śródmieście
Z ciężarówki wypadły puszki z piwem
Ciężarówka na barierach, puszki z piwem na S7
Sąd skazał cztery osoby za zabójstwo z 2002 roku (zdj. ilustracyjne)
Był konkurencją dla gangsterów, zabili go, gdy wyszedł z siłowni. Wyrok
Białołęka
Policja zatrzymała 45-latka podejrzanego o zabójstwo lekarki
Lekarka nie przyszła do pracy, jej ciało znaleźli na podwórku. Areszt dla 45-latka
Betonowe zapory na ulicy Bukowieckiej
"Estetyka rodem z placu budowy". Potężne betonowe zapory na osiedlowej uliczce
Targówek
Przejazd testowy tramwajem na Rakowieckiej
Po blisko 60 latach tramwaj wraca na Rakowiecką
Mokotów
Deportacja dwóch obywateli Ukrainy
260 cudzoziemców musiało opuścić Polskę
Śródmieście
Barbara Nowacka
Policjant oskarżony o użycie gazu wobec posłanki Barbary Nowackiej
Śródmieście
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Jechał za szybko, za kierownicą usiadł za wcześnie
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Kolejna podwarszawska gmina wprowadza nocną prohibicję
Policja zatrzymała 41-latkę
Firma wypowiedziała umowę leasingu, kobieta auta nie oddała
Bielany
Nielegalne automaty do gier
Weszli do kilku lokali, zatrzymali "opiekuna" jednego z nich
Targówek
40-latek przekroczył prędkość o 52 km/h
Po kontroli na S7 ojciec stanął przed sądem, a syn stracił prawo jazdy
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki