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Wola

Jeden przyłożył do gardła nóż, drugi groził przedmiotem przypominającym broń

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Rozbój z użyciem broni i pozbawienie wolności. Trzech podejrzanych zatrzymanych
Rozbój z użyciem broni i pozbawienie wolności
Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
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Policjanci zatrzymali 25-, 47- i 51-latka podejrzanych o dokonanie rozboju z użyciem broni palnej i pozbawienie wolności mężczyzny. Napastnicy bili po twarzy i całym ciele pokrzywdzonego, a jeden z nich przyłożył do gardła ofiary nóż.

Do zdarzenia doszło we wtorek 15 września na terenie warszawskiej Woli. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące napaści na mężczyznę, do której miało dojść w garażu podziemnym.

Jeden przyłożył do gardła nóż, drugi - groził przedmiotem przypominającym broń

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do pokrzywdzonego podeszło dwóch mężczyzn. "Jeden z nich miał przyłożyć mu do gardła nóż, a drugi zagrozić przedmiotem przypominającym broń palną. Pokrzywdzony miał upaść na ziemię. Napastnicy wciągnęli go następnie do samochodu. Był bity po twarzy i całym ciele. Grożono mu nożem i przedmiotem przypominającym broń palną" - opisała podinsp. Marta Sulowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Następnie napastnicy wraz z pokrzywdzonym odjechali do kompleksu leśnego. "Tam mieli związać mu ręce i nogi, a następnie wyciągnąć go z samochodu. Mężczyźni żądali pieniędzy" - doprecyzowała policjantka.

Rozbój z użyciem broni i pozbawienie wolności
Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV

Trzy osoby w rękach policji

Pokrzywdzony nie miał przy sobie pieniędzy i informował o tym sprawców. Agresorzy w pewnym momencie uciekli z miejsca zdarzenia. Mężczyzna natomiast dotarł do pobliskich zabudowań i tam poprosił mieszkańców o pomoc i wezwanie policji.

Sprawą zajęły się służby. Trzej mężczyźni w wieku 25, 47 i 51 lat zostali zatrzymani w wyniku skoordynowanej akcji policjantów z Woli, stołecznego Wydziału Kryminalnego, funkcjonariuszy SPKP z Warszawy i Białegostoku oraz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA". Zatrzymania przeprowadzono w Warszawie oraz na terenie powiatu siedleckiego.

"Podczas przeszukania mieszkania jednego z zatrzymanych policjanci znaleźli m.in. jednostkę broni palnej oraz amunicję w ilości prawie 300 sztuk. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 25-latek miał wcześniej wyrzucić ją na sąsiedni balkon" - podała rzeczniczka wolskiej komendy.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola, gdzie podejrzani zostali doprowadzeni. Mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem broni palnej i pozbawienia wolności, działając wspólnie i w porozumieniu. Jeden z podejrzanych odpowie dodatkowo za posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej.

47-latek usłyszał również zarzut poplecznictwa. Decyzją prokuratora został objęty dozorem policji, zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi oraz zakazem opuszczania kraju połączonym z zatrzymaniem paszportu.

Pozostali dwaj mężczyźni decyzją sądu najbliższe dwa miesiące spędzą teraz w areszcie tymczasowym. Grozi im teraz kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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