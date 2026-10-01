Jeden przyłożył do gardła nóż, drugi groził przedmiotem przypominającym broń
Do zdarzenia doszło we wtorek 15 września na terenie warszawskiej Woli. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące napaści na mężczyznę, do której miało dojść w garażu podziemnym.
Jeden przyłożył do gardła nóż, drugi - groził przedmiotem przypominającym broń
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do pokrzywdzonego podeszło dwóch mężczyzn. "Jeden z nich miał przyłożyć mu do gardła nóż, a drugi zagrozić przedmiotem przypominającym broń palną. Pokrzywdzony miał upaść na ziemię. Napastnicy wciągnęli go następnie do samochodu. Był bity po twarzy i całym ciele. Grożono mu nożem i przedmiotem przypominającym broń palną" - opisała podinsp. Marta Sulowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.
Następnie napastnicy wraz z pokrzywdzonym odjechali do kompleksu leśnego. "Tam mieli związać mu ręce i nogi, a następnie wyciągnąć go z samochodu. Mężczyźni żądali pieniędzy" - doprecyzowała policjantka.
Trzy osoby w rękach policji
Pokrzywdzony nie miał przy sobie pieniędzy i informował o tym sprawców. Agresorzy w pewnym momencie uciekli z miejsca zdarzenia. Mężczyzna natomiast dotarł do pobliskich zabudowań i tam poprosił mieszkańców o pomoc i wezwanie policji.
Sprawą zajęły się służby. Trzej mężczyźni w wieku 25, 47 i 51 lat zostali zatrzymani w wyniku skoordynowanej akcji policjantów z Woli, stołecznego Wydziału Kryminalnego, funkcjonariuszy SPKP z Warszawy i Białegostoku oraz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA". Zatrzymania przeprowadzono w Warszawie oraz na terenie powiatu siedleckiego.
"Podczas przeszukania mieszkania jednego z zatrzymanych policjanci znaleźli m.in. jednostkę broni palnej oraz amunicję w ilości prawie 300 sztuk. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 25-latek miał wcześniej wyrzucić ją na sąsiedni balkon" - podała rzeczniczka wolskiej komendy.
Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola, gdzie podejrzani zostali doprowadzeni. Mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem broni palnej i pozbawienia wolności, działając wspólnie i w porozumieniu. Jeden z podejrzanych odpowie dodatkowo za posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej.
47-latek usłyszał również zarzut poplecznictwa. Decyzją prokuratora został objęty dozorem policji, zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi oraz zakazem opuszczania kraju połączonym z zatrzymaniem paszportu.
Pozostali dwaj mężczyźni decyzją sądu najbliższe dwa miesiące spędzą teraz w areszcie tymczasowym. Grozi im teraz kara do 20 lat pozbawienia wolności.